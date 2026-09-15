Завалят огурцами как золотая антилопа монетами: урожайные сорта, которые стоит посадить в следующем году

Огурчики, которые хороши и в салат, и на засолку

Опытный дачник, ученый агроном назвал, какие огурцы точно посадит в следующем году, чтобы снова гарантированно получить обильный урожай без лишних хлопот. Среди выбранных им указаны Мамлюк F1 и Герман F1.

Оба огурца относятся к гибридам первого поколения (F1). Гибриды создаются путём скрещивания двух чистых родительских линий, благодаря чему проявляется эффект гетерозиса — «гибридной силы». Растения получаются более жизнестойкими, мощными и продуктивными.

Мамлюк F1: ранний богатырь салатного типа

Этот гибрид среднеранний, преимущественно с женским типом цветения, не требует опыления.

Плоды: крупнобугорчатые, белошипые, длиной 12–14 см, мякоть без горечи, плотная, хрустящая.

Главное преимущество: высокая устойчивость к основным болезням тыквенных культур, особенно к мучнистой росе и пероноспорозу. Эти заболевания чаще всего губят огуречные плети во второй половине лета. Мамлюк же продолжает плодоносить даже в неблагоприятных условиях.

Герман F1: эталонный корнишон

Герман идеален для консервации. Ультраранний самоопыляемый гибрид, начинает плодоносить одним из первых на грядке.

Плоды: небольшие, цилиндрические, ровные корнишоны длиной 8–10 см. Не образуют пустот внутри, остаются упругими и хрустящими после засолки.

Главное преимущество: феноменальная плодовитость и скорость. Огурцы растут как бы «букетами» — по несколько штук из одной пазухи листа. Урожай нужно собирать каждые 1–2 дня, иначе растение будет перегружено.

Урожайность

Здесь оба гибрида показывают себя во всей красе, но по-разному.

Урожайность Германа F1 часто называют промышленной. При хорошем уходе с одного квадратного метра можно собрать до 20–25 кг огурцов за сезон.

Мамлюк F1 даёт плоды чуть большего размера, поэтому его общая масса урожая может быть сопоставима, хотя количество отдельных огурцов будет меньше. Его сильная сторона — стабильность. Он закладывает урожай дружно и продолжает отдавать его волнами практически до самых заморозков, если регулярно проводить подкормки и полив.

Вывод

Огурцы Мамлюк F1 и Герман - рабочие лошадки, которые стабильно выдают результат даже в наше непредсказуемое лето. Один сорт закрывает потребность в свежих салатных огурцах, другой — становится основой зимних заготовок.

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