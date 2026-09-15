Умное кольцо на пальце и 16 роботов с пылесосами: как гаджеты и умная техника меняют Пулково

Устройства будут отслеживать состояние сотрудников воздушной гавани.

Представьте: вы летите через петербургский аэропорт, а за чистотой полов вокруг вас следят автономные роботы. В это же время компьютер отслеживает пульс и уровень стресса грузчика, который загружает ваш чемодан.

Всё это — близкая реальность аэропорта Пулково.

Умное кольцо знает, когда вам нужен отдых

Работа на взлетном поле тяжелая и опасная. Грузчики, техники и сотрудники перрона работают в любую погоду. Они постоянно на ногах, вокруг шумно, а ошибаться нельзя. От их внимания зависит безопасность полётов.

Чтобы люди не переутомлялись, в Пулково начали тестировать умные браслеты и кольца, рассказал ТАСС генеральный директор аэропорта Леонид Сергеев.

Это не просто фитнес-трекеры. Гаджеты в реальном времени измеряют:

Сердечный ритм и температуру;

Уровень стресса;

Физическую активность за смену.

Если сотрудник переутомился, система сразу это увидит. Человека просто отправят отдохнуть или досрочно подменят.

16 роботов: уборка по расписанию и подзарядка в час пик

Осенью 2026 года в терминалах Пулково появятся 16 умных уборочных машин.

У них очень логичный график работы:

В час пик , когда в аэропорту толпы людей, роботы стоят на базе и заряжаются. Они не мешают пассажирам с чемоданами.

, когда в аэропорту толпы людей, роботы стоят на базе и заряжаются. Они не мешают пассажирам с чемоданами. В спокойные часы умные машины выходят на работу и наводят чистоту.

Роботы будут разных размеров. Маленькие и юркие уберут узкие проходы между сиденьями. Большие и мощные вымоют огромные залеты ожидания.

Самое интересное — они полностью автономны. Каждая машина сама распознает тип покрытия и определяет, насколько dirty пол. В зависимости от этого робот сам выбирает: пылесосить, подметать или мыть с водой.

Зачем всё это нужно?

Пулково — один из самых загруженных аэропортов России. Пассажиропоток растет, и справляться привычными методами всё сложнее.

В будущем аэропорт планирует объединить все эти технологии в единый «цифровой мозг». Система будет одновременно управлять потоками пассажиров, следить за роботами-уборщиками, контролировать магазины и даже проверять самочувствие сотрудников.

В итоге выиграют все. Пассажиры получат чистый терминал и вовремя вылетающие рейсы. А сотрудники — безопасные условия труда и защиту от выгорания.

Ранее «Городовой» рассказывал, что в Пулково обновили инфостойки для туристов.