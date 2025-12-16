Городовой / Учеба / Петербург 1790-х: почему «Северная Пальмира» в глазах современников превратилась в город вопиющих контрастов
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
«Я Бог, со мной этого не случится»: почему нарциссизм знаменитостей — лучшая приманка для мошенников Общество
Не только матери: Путин освободил от обязательных работ и отцов-одиночек Город
«Отставание от темпа эпохи»: нужно ли смотреть советское кино школьникам Общество
Нападение девятиклассника на учительницу: школьный Петербург переходит на усиленную охрану Город
Не дари ему носки: 5 подарков, которые по приметам гарантированно приведут к разрыву отношений Общество
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Краеведение Эксклюзив Туризм
Категории
Общество Спорт

Петербург 1790-х: почему «Северная Пальмира» в глазах современников превратилась в город вопиющих контрастов

Опубликовано: 16 декабря 2025 10:40
Петербург 1790-х: почему «Северная Пальмира» в глазах современников превратилась в город вопиющих контрастов
Петербург 1790-х: почему «Северная Пальмира» в глазах современников превратилась в город вопиющих контрастов
Городовой ру

Восприятие Петербурга прошло сложную эволюцию.

Для первых современников Петра это был «невский парадиз» — почти утопический проект, символ победы разума и воли над хаосом природы, «окно» в желанную Европу.

К середине века, при Елизавете и Екатерине, он утвердился как «Северная Пальмира» — блестящая, роскошная имперская столица, равная древним царствам, предмет национальной гордости.

Однако к 1790-м годам, на фоне французской революции и внутренних противоречий, в восприятии образованного общества добавились критические, мрачные тона.

Город всё чаще видели как место разительных контрастов и социальной несправедливости:

  • Контраст между парадными фасадами Невского проспекта и грязными, бедными слободами за Фонтанкой.
  • Между просвещёнными идеалами, провозглашаемыми с трона, и реальностью крепостного права, произвола властей, цензуры.
  • Между видимой устойчивостью гранитного порядка и шаткостью человеческих судеб, зависящих от каприза монарха (что особенно ярко показало правление Павла I).

В литературе (у Радищева, в журнальной сатире) зарождается образ Петербурга как холодного, бездушного, бюрократического чудовища, подавляющего личность. Этот образ позже разовьют романтики и писатели XIX века.

К своему столетию Петербург пришёл не только как восхитительное творение Петра, но и как сложный, противоречивый организм, в котором соседствовали имперское величие и человеческое страдание, просвещение и деспотизм, породивший главный русский вопрос о цене, заплаченной за это величие.

Автор:
Лариса Никонова
Учеба
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью