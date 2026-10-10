Оспорить не получится: как получить справку о дееспособности при продаже квартиры и зачем она нужна

Документы о дееспособности заказывают, чтобы сделки с недвижимостью нельзя было оспорить

При заключении сделки о продаже недвижимости все чаще стал возникать вопрос о получении справки о дееспособности. Что это за документ, когда он нужен и где его получить?

Начать нужно с того, что справка о дееспособности — не единый документ, а общее название для нескольких бумаг, которые косвенно подтверждают, что человек отдаёт отчёт своим действиям. Чаще всего они требуются, чтобы покупатель квартиры мог убедиться в адекватности продавца, ведь сделки, заключенные с недееспособным человеком, недействительны.

Справки о том, что гражданин не состоит на учёте в ПНД и НД

Есть два пути их получить. Первый — справки из ПНД и НД. Их выдают бесплатно в государственных диспансерах по месту жительства или постоянной регистрации. Получить может только сам гражданин при личном обращении или третье лицо по нотариально заверенной доверенности.

Второй путь — платное медосвидетельствование у психиатра. Врач проводит осмотр и выдаёт заключение о способности человека понимать свои действия. Часто расходы на такое освидетельствование берёт на себя покупатель, чтобы защитить себя от рисков.

Выписка из ЕГРН: самый надёжный способ проверки

Если покупатель хочет проверить продавца, не обязательно запрашивать медицинские документы. Он может попросить продавца заказать в МФЦ или на Госуслугах выписку из ЕГРН о признании правообладателя недееспособным или ограниченно дееспособным. Это официальный юридический документ: если суд когда-либо признавал человека недееспособным, информация об этом вносится в реестр недвижимости.

Для сделки с недвижимостью безопаснее всего оформить комплекс: бесплатные справки из ПНД и НД, заключение платного психиатрическое освидетельствования и выписка из ЕГРН. Наличие этого пакета защищает от возможности оспорить сделку в будущем.

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