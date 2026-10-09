Россияне в 2026-2027 гг. заплатят рекордный налог с вкладов. Сколько предстоит отдать государству?

Поступления в казну от налога на проценты по вкладам растут ежегодно

В 2026 и 2027 году россияне заплатят рекордный налог с вкладов. Поступления в казну от налога на проценты по вкладам растут ежегодно: в 2024 году они составили более 110 млрд рублей, в 2025-м — 320 млрд. Прогноз на текущий год — 631,9 млрд, на 2027-й — более 1 трлн ₽. Такие цифры приводит автор канала об инвестициях и финансах.

Автор напоминает, что налогом облагаются только проценты, а не сама сумма вклада. И не каждый вкладчик его заплатит. Установлен необлагаемый лимит, который рассчитывается исходя из максимальной ключевой ставки Центробанка в течение года. Для процентов за 2025 год лимит — 210 000 ₽ (ставка 21%). Для процентов за 2026 год — 160 000 ₽ (ставка 16%).

Вкладчику не нужно платить налог, если суммарно со всех своих вкладов в течение отчетного периода (год) он получил доход с процентов меньше лимита. Если доход выше, декларацию вкладчику подавать не нужно, банки автоматически передают данные в налоговую службу. Если вкладчик должен уплатить налог, то соответствующее уведомление может найти на Госуслугах (у кого подключена опция получения уведомлений от ФНС) или в Личном кабинете налогоплательщика. Срок уплаты — не позднее 1 декабря 2026 года.

Почему налогоплательщики заплатят рекордные суммы

Причина рекордного роста налоговых поступлений — высокие ставки по вкладам. С накоплений в несколько миллионов рублей (например, денег, вырученных после продажи недвижимости, положенных в банк), при максимальных ставках можно было получить доход выше необлагаемой базы.



Мнения читателей:

"Мой сын заплатит налог больше 100 тысяч, но у него 10 млн было на вкладе, он на квартиру копил, не хотел ипотеку брать. Квартиру купил в прошлом году, а налог заплатит в этом".



"Я заплатил 88 тысяч рублей с копейками за 2025 год. Но в 24 году были высокие проценты. Но сам факт неприятный, ведь я копил, можно сказать, всю жизнь, чтобы добавлять к мизерной пенсии. Не стесняется государство драть со стариков".

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