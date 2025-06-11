Подземные ходы и потайные комнаты: места Гатчинского дворца, которые наглухо закрыты от туристов

Гатчинский дворец — одно из самых известных и загадочных мест под Петербургом. Его величественные башни, каменная облицовка стен и богатая история привлекают тысячи туристов. Но для чего он был построен изначально? И какие тайны хранят его стены?

Дворец для фаворита: начало истории

Вопреки распространенному мнению, император Павел I вовсе не был первым владельцем Большого дворца в Гатчине. Первоначально резиденция строилась для фаворита Екатерины II графа Григория Орлова. Это — отправная точка, с которой начинается удивительная история дворца.

Архитектурный феномен: замок из Средневековья или итальянская вилла?

Большой Гатчинский дворец уникален в своем роде. Внешне напоминая средневековый замок, он на самом деле должен был воспроизводить итальянскую виллу.

Архитектор Антонио Ринальди не учел того, какое впечатление будет создавать английский сад, окружающий здание. Он придавал гатчинской резиденции налет рыцарской романтики. Интересно, что дворец также планировали обнести рвом. В итоге получился впечатляющий гибрид стилей, который делает Гатчинский дворец неповторимым.

Роковое сходство: Гатчина и Михайловский замок

Волей-неволей напрашивается сравнение с Михайловским замком в Петербурге, знаменитой крепостью Павла I. Замок на воде уж очень напоминает средневековый: тут вам и ров, и настоящие подъемные мосты.

Такое сходство двух резиденций Павла I неслучайно. Оба замка отражают характер и увлечения императора.

От подарка к подарку: передача резиденции Павлу I

Строительство дворца началось в 1766 году, но шло очень медленно. И лишь в 1781-м замок был готов окончательно.

Счастливый владелец нового дворца граф Григорий Григорьевич Орлов не поскупился на внутреннее убранство. Но в 1783 году Орлов скончался, и Екатерина II выкупила собственный подарок у братьев своего бывшего помощника и передарила сыну Павлу.

Павел I и Гатчина: военная крепость и секретные ходы

Взявшись за дело, Павел I изменил все на свой лад. Сам городок стал больше напоминать военное поселение, да и дворец подвергся некоторым изменениям.

Отличительная особенность Гатчинского дворца — секретный подземный ход, дополненный множеством потайных дверей, коридоров и комнат, благодаря которым можно было незаметно покинуть замок или просто быстро переместиться из одной части дворца в другую. При Павле вместо луга перед дворцом раскинулся плац-парад, который обнесли бастионной стенкой. Гатчина превратилась в личную крепость императора.

Военные игры и прусский дух

Павел I, которому в 1851 году установили памятник перед дворцом, использовал гатчинскую резиденцию для своей излюбленной «игры в солдатики»: до восшествия на престол у наследника был небольшой отряд, который он и тренировал здесь по прусскому образцу.

Как пишет diletant.media, здесь зарождались военные амбиции будущего императора.

Гатчина при Александре III: жизнь за городом и телефонная связь

После смерти Павла I в 1801 году Большой дворец в Гатчине больше не переходил в частные руки, а передавался по наследству членам императорской семьи.

Наибольшую роль в политической жизни страны Гатчина играла при Александре III. Император не жаловал Петербург, и большую часть года проводил в загородной резиденции, лишь изредка возвращаясь в столицу. Кстати, именно поэтому первая междугородняя телефонная линия в стране была в 1882 году проведена от Гатчины до Петербурга.

Гатчина стала фактической столицей Российской империи на время правления Александра III.

Революция и война: трагические страницы истории

Необычная судьба ждала Большой дворец в Гатчине в XX веке. В дни Октябрьской революции здесь столкнулись казачьи части и красногвардейские отряды. 27 октября 1917 года во дворец прибыл сам Керенский. Вскоре перед замком провели митинг, после чего революционные войска заняли дворец, а Керенский сбежал.

В 1918-м в Большом дворце был открыт музей. К 1926 году значительную часть мебели и украшений вывезли из дворца для последующей продажи. Во время Великой Отечественной войны также удалось спасти только небольшую часть интерьеров: многое просто не успели эвакуировать.

Приоратский дворец: романтика Мальтийского ордена

В Гатчине расположен еще один знаменитый замок Павла I — так называемый Приоратский дворец. Построен он был в 1799 году по приказу самого императора.

Интересна и сама история создания Приората. Как известно, Павел I, которого часто называют последним рыцарем Европы, был тесно связан с Мальтийским орденом. Именно для приора ордена принца Конде Павел I задумал построить летнюю резиденцию неподалеку от собственной.