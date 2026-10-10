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Письмо с Бейкер-стрит: на «Ленфильме» покажут подлинные костюмы Холмса и разрешат отправить весточку в прошлое

Опубликовано: 10 октября 2026 16:32
 Проверено редакцией
Письмо с Бейкер-стрит: на «Ленфильме» покажут подлинные костюмы Холмса и разрешат отправить весточку в прошлое
Письмо с Бейкер-стрит: на «Ленфильме» покажут подлинные костюмы Холмса и разрешат отправить весточку в прошлое
Global Look Press / Zamir Usmanov
Выставку приурочили сразу к двум круглым датам.

Советский сериал о сыщике с Бейкер-стрит обожают миллионы. Василий Ливанов сыграл Холмса очень правдоподобно. А сняли этот шедевр в Ленинграде.

Совсем скоро киностудия «Ленфильм» приглашает всех в гости — там открывается большая и очень уютная выставка «Шерлок Холмс! Ленфильм».

Двойной повод для праздника

Выставку приурочили сразу к двум круглым датам. Во-первых, режиссеру всей серии фильмов Игорю Масленникову исполнилось бы 95 лет.

Во-вторых, любимой многими «Собаке Баскервилей» стукнуло 45. Именно эта двухсерийная картина о таинственном светящемся псе на болотах считается самой атмосферной и пугающей во всем цикле.

Что можно увидеть своими глазами

Интерьеры легендарной квартиры на Бейкер-стрит, 221B, строили прямо в павильонах «Ленфильма». Теперь фанаты смогут рассмотреть эти раритеты вблизи.

В залах выставят:

  • ту самую мебель и предметы интерьера из кабинета сыщика;
  • подлинные костюмы Холмса, Ватсона и других героев;
  • оригинальный реквизит со съемок.

Отдельный стенд посвятят создателю фильмов — Игорю Масленникову. Там покажут его личные вещи, рабочие заметки и архивные кадры, рассказал вице-нубернатор Петербурга Борис Пиотровский.

Письмо прямо из викторианского Лондона

Киностудия приготовила приятный сюрприз вместе с «Почтой России». К открытию выпустили редкие лимитированные открытки. Купить и подписать такую карточку можно будет прямо на выставке.

Там же поставят почтовый ящик, чтобы сразу отправить весточку друзьям или родным. Отличный сувенир на память!

Пароли и явки

Экспозиция откроется в следующий четверг на Каменноостровском проспекте в Санкт-Петербурге. Времени на визит будет не так много: выставка проработает только до 15 декабря. Если любите советское кино — такое точно нельзя пропускать.

Ранее «Городовой» рассказывал, за чем ехать на кинофестиваль в Тихвин.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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