Городовой / Общество / Нобелевский прогноз: могут ли российские ученые претендовать на престижную премию
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Шоколад по-питерски: три сладких бренда помимо фабрики Крупской Город
Бледная краса и смертельный кашель: как Петербург побеждал туберкулез — и кто сдался первым Город
Греция ближе, чем кажется: где найти античную сцену под Петербургом Город
«Бесовщина какая-то»: почему петербуржцы испугались новых скульптур на городских фасадах Город
399 ступеней к свету: что хранит Стороженский маяк на Ладоге Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Эксклюзив Туризм Здоровье
Категории
Общество Спорт

Нобелевский прогноз: могут ли российские ученые претендовать на престижную премию

Опубликовано: 6 октября 2025 21:30
нобелевская премия
Нобелевский прогноз: могут ли российские ученые претендовать на престижную премию
Legion-Media/ Kay Nietfeld

Российские эксперты поделились ожиданиями относительно того, кто может стать лауреатом престижной Нобелевской премии в 2025 году. Основные претенденты не россияне.

В области «Физиологии и медицины» особое внимание уделяется препарату Ozempic. Его используют для лечения сахарного диабета и ожирения.

Также упоминается терапия ВИЧ, перешедшая в разряд излечимых заболеваний.

Многие полагают, что комитет может обратить внимание на исследования в области метаматериалов. Эти искусственно созданные структуры обладают уникальными свойствами.

Химия

Как пишут "Известия", в химии вероятными кандидатами считаются исследователи, изучающие биомолекулярные конденсаты.

Среди российских ученых, чьи работы могут претендовать на премию, назван академик Юрий Оганесян, внесший вклад в синтез сверхтяжелых химических элементов.

Автор:
Ксения Пронина
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще