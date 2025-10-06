Нобелевский прогноз: могут ли российские ученые претендовать на престижную премию

В области «Физиологии и медицины» особое внимание уделяется препарату Ozempic. Его используют для лечения сахарного диабета и ожирения.
Также упоминается терапия ВИЧ, перешедшая в разряд излечимых заболеваний.
Многие полагают, что комитет может обратить внимание на исследования в области метаматериалов. Эти искусственно созданные структуры обладают уникальными свойствами.
Химия
Как пишут "Известия", в химии вероятными кандидатами считаются исследователи, изучающие биомолекулярные конденсаты.
Среди российских ученых, чьи работы могут претендовать на премию, назван академик Юрий Оганесян, внесший вклад в синтез сверхтяжелых химических элементов.