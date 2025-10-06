Греция ближе, чем кажется: где найти античную сцену под Петербургом

Оказаться в роли античного актёра или хора можно всего в часе езды от Петербурга. На Интендантской горе в Выборге стоит уникальное Певческое поле — площадка, построенная в 1932 году по проекту архитектора Уно Ульберга.
Амфитеатр из гранита создавался к юбилею карело-финского эпоса Калевала и быстро стал центром музыкальной жизни региона.
Столица поющей Карелии
В 1930-е Выборг называли "Столицей поющей Карелии". На Певческом поле звучали кантаты Лееви Мадетойя и Роберта Каянуса, собирались тысячи слушателей, а в 1937-м здесь одновременно выступило 120 хоров.
Старинные пороховые погреба рядом с площадкой приспособили под кафе, а акустика позволяла музыке звучать так, словно под открытым небом распахнулась огромная концертная зала.
Забвение и возвращение
После войны амфитеатр надолго потерял своё предназначение: сначала здесь был склад коммунальных служб, потом промышленного завода. Лишь в XXI веке Певческое поле вернули горожанам.
Сегодня здесь снова звучит музыка — в формате международного праздника "Песни родной земли".