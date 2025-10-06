399 ступеней к свету: что хранит Стороженский маяк на Ладоге

Он стоит на самом краю Ладоги уже больше века.

На берегу Ладожского озера, где Свирская губа встречается с Волховской, возвышается настоящий гигант — Стороженский маяк. Сегодня он занимает второе место по высоте в России и входит в десятку самых высоких "традиционных" маяков мира.

Первые огни Ладоги

История маяка начинается в 1799 году, когда было решено построить первые два маяка на озере — на Стороженском мысу и на мели Железница. Но суровая Ладога не пощадила новостройки: в первый же год ледяные торосы разрушили оба.

В 1818 году появился новый — деревянный, пятиэтажный, рубленный. Но и он простоял недолго: через двадцать лет на мысу выросла каменная башня. Долгое время это был единственный каменный маяк на всей Ладоге.

Башня-гигант

В начале XX века стало ясно: Ладоге нужен маяк мощнее. Старое каменное сооружение решили не надстраивать, а построить новое. Так в 1911 году появился тот самый Стороженский маяк, который мы видим сегодня.

Его высота — 71 метр, а вместе с фокальной плоскостью огня — 76 метров над уровнем воды. Чтобы подняться на галерею, нужно преодолеть 399 ступеней винтовой лестницы. В ясную погоду белый свет маяка виден на расстоянии 22 миль, красный — на 17 миль.

Для своего времени он стал настоящим инженерным чудом — на башне установили линзы Френеля, которые усиливают и рассеивают свет.

Символ силы и выносливости

Стороженский маяк стал свидетелем бурь, штормов и войн. Его несколько раз пытались разрушить, но он выстоял. И сегодня, спустя более века, продолжает работать — надёжный ориентир для судов, идущих по Ладоге.