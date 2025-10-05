Городовой / Общество / Молодой картофель в микроволновке: секрет быстрого и вкусного ужина от шеф-повара
Молодой картофель в микроволновке: секрет быстрого и вкусного ужина от шеф-повара

Опубликовано: 5 октября 2025 18:00
картофель с соусом
Городовой ру

Вкусный обед, который не добавит сложностей.

Шеф-повар Денис Перевоз предлагает быстрый и невероятно вкусный способ приготовить молодой картофель, превратив его в настоящее гастрономическое наслаждение с помощью простого сырного соуса.

Рецептом он поделился с порталом «Городовой».

Картофель с сырным соусом по-домашнему: минимум усилий, максимум вкуса

Для этого рецепта понадобятся: 600 г молодого картофеля, 1-2 плавленого сырка «Дружба», 1 зубчик чеснока, 2-3 веточки укропа, 1 ст. л. подсолнечного масла, а также соль и черный перец по вкусу.

Секрет приготовления в микроволновке

Главный секрет этого блюда — скорость и простота.

“Молодой картофель помыть, нарезать на кубики 4-5 см, добавить соль, подсолнечное масло, переложить в фасовочный пакет, завязать узел”, — советует Денис Перевоз.

Далее, “поставить в микроволновую печь на 5-7 минут”.

Этот метод позволяет картофелю равномерно приготовиться и сохранить свою нежную текстуру.

Нежный сырный соус — идеальное дополнение

Пока готовится картофель, можно заняться соусом.

“Отдельно растопить в сотейнике сырок с небольшим количеством воды”, — советует шеф-повар.

Затем “нарезать укроп и зубчик чеснока, добавить в сырный соус”.

"Готовый картофель переложить в тарелку для подачи, полить сверху готовым соусом".

Автор:
Ксения Пронина Федор Никонов
Общество
