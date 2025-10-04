Городовой / Город / Самый маленький театр Петербурга: где искать сцену размером с шаг
Самый маленький театр Петербурга: где искать сцену размером с шаг

Опубликовано: 4 октября 2025 09:00
Самый маленький театр Петербурга: где искать сцену размером с шаг
Здесь нет лож и балконов, но каждый зритель оказывается в первом ряду.

Что может поместиться на девяти квадратных метрах? В Петербурге — целый театр. "Блоха" — крошечное пространство, где есть всё: гардероб, буфет, партер и сцена размером всего метр на метр.

Как всё началось

В 2021 году режиссёр Кирилл Люкевич, лауреат "Золотой маски", превратил бывшую дворницкую и мастерскую по ремонту обуви в уникальную сцену. Здесь нет огромных залов, но есть главное — ощущение настоящего театра.

Атмосфера большого театра в миниатюре

Партер рассчитан всего на шесть зрителей, а буфет подаёт чай и легендарные конфеты "Ласточка". Всё устроено так, что зритель чувствует себя частью действия. От первой минуты спектакль не где-то "там", а буквально на расстоянии вытянутой руки.

Репертуар "на ладони"

В "Блохе" уже поставили "Дюймовочку" и "Красную шапочку" — сказки, знакомые каждому, но поданные совсем иначе. В планах — новые камерные постановки, которые в таком формате звучат особенно остро и необычно.

Почему стоит заглянуть

"Блоха" доказывает, что театр — это не про размеры сцены или количество кресел. Это про энергию, атмосферу и смелость эксперимента. Здесь каждый спектакль — событие, и билеты на шесть мест разлетаются быстрее, чем в большие залы.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
