Дом, где живёт керамический павлин: уникальная печь в Красногвардейском районе

На Большой Пороховской улице, 18 стоит особняк купца Павла Иванова. Сегодня здесь расположена бухгалтерия администрации Красногвардейского района, но настоящая ценность скрыта внутри.

В парадной зале сохранилась редкая печь с изображением павлина — керамический шедевр конца XIX века, созданный Товариществом Кузнецова.

Печь, которая удивляла выставки

Модель была спроектирована в 1880–1890-е годы и показана публике на Всероссийской промышленной выставке в Нижнем Новгороде в 1896-м. Печь поражает масштабом: её высота такова, что рядом с человеком она кажется монументальной скульптурой.

Богатый декор — узоры, витязи, лепнина — создаёт ощущение театральной декорации.

Потерянная голова и московский «двойник»

К сожалению, у петербургского павлина утрачены голова и шея. Но надежда на восстановление есть: в Историческом музее Москвы хранятся фрагменты почти идентичной печи из особняка М. С. Кузнецова, в том числе сохранившаяся голова птицы.

Это роднит две истории и даёт шанс однажды вернуть печи её первоначальный облик.

Дом Иванова и другие печи

Сам особняк построен архитектором Михаилом Софроновым в 1901 году. На крыше можно рассмотреть дату и инициалы владельца — "П. И.". Внутри, помимо "павлина", сохранились ещё несколько керамических печей, каждая со своим характером, но именно эта модель стала символом дома.