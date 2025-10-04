Дом, где живёт керамический павлин: уникальная печь в Красногвардейском районе

На Большой Пороховской улице, 18 стоит особняк купца Павла Иванова. Сегодня здесь расположена бухгалтерия администрации Красногвардейского района, но настоящая ценность скрыта внутри.
В парадной зале сохранилась редкая печь с изображением павлина — керамический шедевр конца XIX века, созданный Товариществом Кузнецова.
Печь, которая удивляла выставки
Модель была спроектирована в 1880–1890-е годы и показана публике на Всероссийской промышленной выставке в Нижнем Новгороде в 1896-м. Печь поражает масштабом: её высота такова, что рядом с человеком она кажется монументальной скульптурой.
Богатый декор — узоры, витязи, лепнина — создаёт ощущение театральной декорации.
Потерянная голова и московский «двойник»
К сожалению, у петербургского павлина утрачены голова и шея. Но надежда на восстановление есть: в Историческом музее Москвы хранятся фрагменты почти идентичной печи из особняка М. С. Кузнецова, в том числе сохранившаяся голова птицы.
Это роднит две истории и даёт шанс однажды вернуть печи её первоначальный облик.
Дом Иванова и другие печи
Сам особняк построен архитектором Михаилом Софроновым в 1901 году. На крыше можно рассмотреть дату и инициалы владельца — "П. И.". Внутри, помимо "павлина", сохранились ещё несколько керамических печей, каждая со своим характером, но именно эта модель стала символом дома.