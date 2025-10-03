Визуализируйте мечту, а не чашки кофе: как мотивировать себя копить, когда денег мало

Многие считают, что копить деньги возможно только при высоких зарплатах. Однако, ведущий финансовый консультант, совладелец компании «Личный капитал» Юлия Сахаровская утверждает:
«Накопления с небольшой заработной платой — это вполне реально».
Главное — правильный подход и дисциплина.
«Заплати себе первому»: основа финансовой стабильности
«Важно не абсолютное число, а процент, который Вы готовы откладывать», — подчеркивает эксперт в беседе с порталом «Городовой».
Даже небольшие суммы, откладываемые регулярно, могут создать основу для финансовой подушки.
Юлия Сахаровская приводит пример из проекта «Миллион автоматически»:
«300 рублей в день с 10 января 2023 года на сегодня 1 октября 2025 года сформировали капитал в размере более 400 тыс. руб.»
Практические шаги для формирования капитала
Начать можно с малого. Например, откладывать 5-10% от любого дохода.
«Главное — регулярность», — акцентирует внимание консультант.
- «Заплати себе первому»: Сразу после получения дохода отложить запланированную сумму. Не ждать остатка в конце месяца.
- Автоматизация: Настроить автоматический перевод целевой суммы на отдельный счет — депозит или брокерский счет.
- Контроль расходов: Тщательно отслеживать траты, чтобы «удивиться, сколько денег уходит на мелочи», и сокращать ненужные расходы.
- Дополнительный доход: Рассмотреть варианты подработок, фриланса или продажи ненужных вещей.
- Визуализация цели: Четкое представление о том, на что копить, станет мощной мотивацией.
- Использовать «непредвиденные» доходы: Премии, подарки или налоговые возвраты — отличный шанс пополнить накопления.
Реальная финансовая подушка — достижимая цель
Подход, предложенный Юлией Сахаровской, делает финансовую стабильность доступной для каждого, независимо от уровня дохода. Начать копить можно уже сегодня, сделав первый шаг к своей финансовой цели.