Визуализируйте мечту, а не чашки кофе: как мотивировать себя копить, когда денег мало
Визуализируйте мечту, а не чашки кофе: как мотивировать себя копить, когда денег мало

Опубликовано: 3 октября 2025 18:30
копилка
Визуализируйте мечту, а не чашки кофе: как мотивировать себя копить, когда денег мало
globallookpress/Nikolay Gyngazov

Реальные шаги к накоплениям для тех, кто не миллионер.

Многие считают, что копить деньги возможно только при высоких зарплатах. Однако, ведущий финансовый консультант, совладелец компании «Личный капитал» Юлия Сахаровская утверждает:

«Накопления с небольшой заработной платой — это вполне реально».

Главное — правильный подход и дисциплина.

«Заплати себе первому»: основа финансовой стабильности

«Важно не абсолютное число, а процент, который Вы готовы откладывать», — подчеркивает эксперт в беседе с порталом «Городовой».

Даже небольшие суммы, откладываемые регулярно, могут создать основу для финансовой подушки.

Юлия Сахаровская приводит пример из проекта «Миллион автоматически»:

«300 рублей в день с 10 января 2023 года на сегодня 1 октября 2025 года сформировали капитал в размере более 400 тыс. руб.»

Практические шаги для формирования капитала

Начать можно с малого. Например, откладывать 5-10% от любого дохода.

«Главное — регулярность», — акцентирует внимание консультант.

  • «Заплати себе первому»: Сразу после получения дохода отложить запланированную сумму. Не ждать остатка в конце месяца.
  • Автоматизация: Настроить автоматический перевод целевой суммы на отдельный счет — депозит или брокерский счет.
  • Контроль расходов: Тщательно отслеживать траты, чтобы «удивиться, сколько денег уходит на мелочи», и сокращать ненужные расходы.
  • Дополнительный доход: Рассмотреть варианты подработок, фриланса или продажи ненужных вещей.
  • Визуализация цели: Четкое представление о том, на что копить, станет мощной мотивацией.
  • Использовать «непредвиденные» доходы: Премии, подарки или налоговые возвраты — отличный шанс пополнить накопления.

Реальная финансовая подушка достижимая цель

Подход, предложенный Юлией Сахаровской, делает финансовую стабильность доступной для каждого, независимо от уровня дохода. Начать копить можно уже сегодня, сделав первый шаг к своей финансовой цели.

Автор:
Ксения Пронина Федор Никонов
Общество
