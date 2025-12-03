Городовой / Город / Холодная вода — горячая цена: в квартирах без счётчиков платить придётся вдвое больше
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
За одну неделю Петербург собрал более 75 тонн опасных отходов: откуда их столько? Город
Сталин, Берия и поезд-призрак: что на самом деле случилось с №526 под Ленинградом Город
«Почти готова, но…»: раскрыт текущий этап работ на «Путиловской» и что ещё впереди Город
Проезд на общественном транспорте в Петербурге признали самым дорогим в России: тот самый редкий случай, когда большинство петербуржцев не против Город
Дверь в мир Roblox на цепочке: Роскомнадзор ограничил доступ к игре в России Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Эксклюзив Краеведение
Категории
Общество Спорт

Холодная вода — горячая цена: в квартирах без счётчиков платить придётся вдвое больше

Опубликовано: 3 декабря 2025 10:30
Холодная вода — горячая цена: в квартирах без счётчиков платить придётся вдвое больше
Холодная вода — горячая цена: в квартирах без счётчиков платить придётся вдвое больше
Городовой ру

В ближайшее время планируется увеличение повышающего коэффициента с 1,5 до 3.

Правительство России ввело новый порядок оплаты холодной воды для квартир, где нет счётчиков. Постановление подписал Михаил Мишустин. Теперь для таких жильцов размер платы за воду увеличится вдвое.

Повышающий коэффициент составлял 1,5, а теперь он равен 3. Это означает, что при отсутствии прибора учета расходы на холодную воду становятся в два раза выше, объяснили в жилищном комитете Санкт-Петербурга.

Правила призваны побудить собственников устанавливать счётчики воды и следить за их своевременной проверкой.

Такая мера уже действует для жителей Москвы с прошлого года. Власти считают, что это повысит ответственность владельцев жилья.

Также поправлен порядок расчёта платы в случае незаконного присоединения к системам водоснабжения дома.

Сумму перерасчёта теперь можно уменьшить только если будет обнаружена ошибка в расчетах. Это правило касается только выявленных нарушений.

Ранее было сообщено о планах по переходу на интеллектуальные счётчики электричества, способные автоматически отправлять показания без участия жильцов. Такой подход исключит необходимость самостоятельной передачи данных.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью