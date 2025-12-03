Холодная вода — горячая цена: в квартирах без счётчиков платить придётся вдвое больше

Правительство России ввело новый порядок оплаты холодной воды для квартир, где нет счётчиков. Постановление подписал Михаил Мишустин. Теперь для таких жильцов размер платы за воду увеличится вдвое.
Повышающий коэффициент составлял 1,5, а теперь он равен 3. Это означает, что при отсутствии прибора учета расходы на холодную воду становятся в два раза выше, объяснили в жилищном комитете Санкт-Петербурга.
Правила призваны побудить собственников устанавливать счётчики воды и следить за их своевременной проверкой.
Такая мера уже действует для жителей Москвы с прошлого года. Власти считают, что это повысит ответственность владельцев жилья.
Также поправлен порядок расчёта платы в случае незаконного присоединения к системам водоснабжения дома.
Сумму перерасчёта теперь можно уменьшить только если будет обнаружена ошибка в расчетах. Это правило касается только выявленных нарушений.
Ранее было сообщено о планах по переходу на интеллектуальные счётчики электричества, способные автоматически отправлять показания без участия жильцов. Такой подход исключит необходимость самостоятельной передачи данных.