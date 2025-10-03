Городовой / Город / Архитектурный код Дома Зингера: что скрывают валькирии на Невском?
Архитектурный код Дома Зингера: что скрывают валькирии на Невском?

Опубликовано: 3 октября 2025 22:00
Архитектурный код Дома Зингера: что скрывают валькирии на Невском?
Фигуры и символы на фасаде рассказывают о целях компании.

Дом Зингера на Невском проспекте привлекает внимание не только своим глобусом. Если присмотреться к углу здания, можно заметить сидящих на фасаде валькирий.

Обычно эти мифологические фигуры ассоциируются с воинственной символикой. Но в случае с Домом Зингера у них иное значение.

"Одна, что держит в руке веретено и упирается на швейную машинку — символ лёгкой промышленности", — поделился с «Городовым» экскурсовод Дмитрий Рыпин. "А девушка с гарпуном — это судостроение и тяжёлая промышленность (производство самих швейных машинок)".

Так архитекторы зашифровали сразу две ключевые сферы деятельности компании.

Атрибуты торговли

На фасаде присутствуют и другие знаки, связанные с торговлей.

"Кадуцей — это жезл с двумя змеями, а петас — крылатая шляпа Меркурия", — напоминает эксперт.

Эти символы издавна ассоциировались с покровительством торговли и ремёсел, а в начале XX века подчёркивали масштабность бизнеса Singer.

Послание горожанам

Сегодня фигуры и символы Дома Зингера воспринимаются как часть архитектурного декора. Но в начале XX века они ясно говорили горожанам: это не просто торговый дом, а филиал крупнейшей международной корпорации, у которой были интересы в самых разных сферах.

Елизавета Астахова Федор Никонов
