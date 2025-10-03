«Массивные свищи, заклеенные «холодной сваркой»: как определить, что дом затрещит по швам

Предотвращение аварий и дорогостоящего ремонта начинается с понимания текущего состояния дома.
Хотя полную и официальную оценку проводят управляющие компании (УК) и лицензированные организации, собственники могут провести первичную «народную» диагностику, чтобы оценить масштаб проблем.
Как ее провести рассказал порталу «Городовой» к.э.н., заведующий Научной лабораторией «Цифровые технологии тарифного регулирования» РЭУ им Г.В. Плеханова Владимир Подопригора.
Визуальный осмотр — первый шаг
На первом этапе стоит осмотреть дом.
«То, что можно увидеть в подъезде, подвале и на чердаке без специальных инструментов», — говорит эксперт.
Особое внимание стоит уделить электропроводке.
Признаки износа в электрощитовых — ржавчина, следы подгорания, свисающие провода, запах гари. Если дому более 25-30 лет и проводка не менялась, она считается устаревшей.
Старая изоляция проводов в подъезде — тоже явный признак критического износа.
Также проверить системы водоснабжения и канализации.
«Массивные свищи, заклеенные “холодной сваркой” или бандажами, толстый слой ржавчины, постоянная влажность вокруг труб».
Это тоже явные сигналы. Стальные трубы без антикоррозийной защиты служат 15-30 лет.
Необходимо осмотреть отопительную систему.
Аналогичные с водоснабжением признаки, плюс холодные батареи при горячих стояках, которые могут указывать на засоры.
Проверить систему газоснабжения. Самостоятельный осмотр — только визуальный, с расстояния.
«Видимая ржавчина на трубах и в местах соединений, запах газа (немедленно звоните в газовую службу!)» — предупреждает Подопригора.
Далее нужно осмотреть кровлю и чердак. Протечки на верхних этажах, мокрые пятна на чердаке, разрушение стропильной системы, старая гидроизоляция могут рассказать о проблемах.
Стоит уделить внимание фасаду и подъездам. Поводом для беспокойства могут стать трещины в стенах, разрушение швов, сырость в углах, отваливающаяся плитка.
Документация и взаимодействие с УК — законный путь
«Самый важный и законный способ получить точные данные», — это анализ официальных документов.
«Запросите у УК “Акт технического состояния МКД”», — советует Владимир Подопригора.
Этот акт содержит расчетный процент физического износа дома и его систем. Косвенно о состоянии систем отопления и горячего водоснабжения может свидетельствовать «Паспорт готовности МКД к отопительному периоду», составляемый ежегодно.