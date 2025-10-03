«Массивные свищи, заклеенные «холодной сваркой»: как определить, что дом затрещит по швам

Новости по теме

Китайские тоже нельзя: на что можно будет обменять старый автомобиль по системе трейд-ин

Перейти

Раритет в пакете: как продать воздух и заработать состояние на ностальгии

Перейти

Больше места, USB и отслеживание состояния водителя: новые лазурные автобусы прибыли в Петербург

Перейти

Камеры, платежные системы и визуальные замеры: где парковаться в Петербурге станет дороже всего

Перейти

«Управляйки» от застройщика: как жильцам новостроек можно отказаться от навязанных УК

Перейти