Парадная с лилиями и витражами: скрытая жемчужина дома Бернштейна

Доходный дом Г. А. Бернштейна появился в 1904–1905 годах по проекту архитектора Александра Хренова. Светло-серый кирпичный фасад с эркерами и лепным декором в духе рококо кажется нарядным, но сдержанным. Настоящие сокровища ждут внутри.
Бирюзовая парадная
Главная лестница дома — образец того, как модерн умел превращать повседневность в искусство. Вестибюль облицован глазурованным кирпичом бирюзового оттенка, стены украшены панно с лилиями и фризом с кувшинками.
Магия витражей
Особое украшение парадной — витражи начала XX века. До наших дней сохранилось лишь одно окно: овальное, с розовым цветком в центре и стеклами, собранными в узор, похожий на паутину.
Раньше витражей было больше: ирисы, душистый горошек, тонкие модерновые линии. Сейчас они известны только по архивным фотографиям.
Жилая поэзия
В этом доме архитектор Хренов сумел достичь удивительного эффекта: лестница перестала быть просто путём между этажами и превратилась в пространство, где обыденное соседствует с прекрасным.
Несмотря на утраты, парадная Бернштейна до сих пор поражает выразительностью.