Не все петербуржцы об этом знают: как Лигово и Лиговский проспект связаны между собой

История Лигово и Лиговского проспекта уходит корнями во времена Петра I.

Именно по его указу был создан Лиговский канал — гениальное решение сложнейшей градостроительной задачи: обеспечить город водопроводной системой и водой для фонтанов Летнего сада.

Длинный путь от окраины до центра

Как пишет "Вечерний Питер", канал начинался в Лигово, у реки Лига (ныне Дудергофка), и его протяженность достигала почти 23 километров, связывая окраину с центром города.

До появления Петербурга по этому направлению проходила старинная Новгородская дорога. Улица, менявшая названия с Московской на Набережную Лиговского канала, в 1892 году получила свое современное имя — Лиговская.

Вода, ставшая легендой

Проспект обязан своим названием речке Лиговке и каналу, который питал фонтаны Летнего сада.

Однако, после разрушительного наводнения 1777 года, фонтаны погибли, а канал начал застаиваться.

«Стояла невообразимая вонь из канала — «лиговский букет»», — так описывали местные жители последствия.

Это привело к решению засыпать водную артерию.

Канал, превратившийся в проспект

В 1891 году канал был заключен в трубу и засыпан до Обводного канала, а позднее — до пересечения с улицей Краснопутиловской.

В 1892 году на его месте появился бульвар, ознаменованный всеобщим праздником.

С 1952 года улица носила статус проспекта и называлась Сталинградским. Однако, после смерти Сталина и в период борьбы с культом личности, в 1956 году проспект был переименован в Лиговский.

Вот так канал стал проспектом, а вода — легендой. А Лигово остается «уютным и ламповым районом на окраине», сохранившим свою атмосферу.