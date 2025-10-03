Как Борис Термен изобрёл «голос из иного мира»: история первого в мире синтезатора

В 1920 году в Петрограде Лев Термен собрал устройство, которое звучало, когда музыкант просто водил руками в воздухе. Так появился терменвокс — первый в мире электромузыкальный инструмент.
Его голос сравнивали то со струнными, то с человеческим, то с "голосом из иного мира". Первым слушателем стал Владимир Ленин, попробовавший сыграть на новинке "Жаворонка" Глинки.
Петербургские корни
Термен родился в 1896 году в дворянской семье. Учился в гимназии, окончил Петербургскую консерваторию по классу виолончели и одновременно изучал физику в университете.
Уже в детстве устраивал опыты с электричеством и оптикой. Именно это сочетание — любовь к музыке и науке — привело его к главному открытию.
Всемирная слава
В 1920-е годы изобретение Термена завоевало Европу и Америку. Он давал концерты, демонстрировал "музыку воздуха", знакомился с Морисом Равелем, Джордом Гершвиным и даже Чарли Чаплином и Альбертом Эйнштейном.
В Нью-Йорке он открыл собственную студию, а упрощённую версию терменвокса выпускала компания RCA.
Испытания и открытия
В 1938 году Термен вернулся в СССР. Почти сразу он оказался под арестом, прошёл лагеря, работал в закрытых конструкторских бюро вместе с Королёвым, создавал подслушивающие системы и даже прообразы беспилотников. За свои разработки получил Сталинскую премию.
Наследие
Несмотря на трудности, Термен до конца жизни занимался исследованиями. Он прожил 97 лет, успел увидеть новый интерес к терменвоксу и его возвращение на сцену.