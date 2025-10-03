Городовой / Город / Как Борис Термен изобрёл «голос из иного мира»: история первого в мире синтезатора
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Архитектурный код Дома Зингера: что скрывают валькирии на Невском? Город
Не все петербуржцы об этом знают: как Лигово и Лиговский проспект связаны между собой Город
«Массивные свищи, заклеенные «холодной сваркой»: как определить, что дом затрещит по швам Общество
От великого князя до Дома учёных: библиотека, не меняющая своего предназначения 150 лет Город
15 минут в очереди, а мужской туалет пуст: в Петербурге требуют восстановить «туалетную справедливость» Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Эксклюзив Туризм Истории
Категории
Общество Спорт

Как Борис Термен изобрёл «голос из иного мира»: история первого в мире синтезатора

Опубликовано: 3 октября 2025 21:00
Лев Термен, Ленин
Как Борис Термен изобрёл «голос из иного мира»: история первого в мире синтезатора
Городовой ру

Инструмент, на котором играют, не прикасаясь к нему, появился в Петербурге.

В 1920 году в Петрограде Лев Термен собрал устройство, которое звучало, когда музыкант просто водил руками в воздухе. Так появился терменвокс — первый в мире электромузыкальный инструмент.

Его голос сравнивали то со струнными, то с человеческим, то с "голосом из иного мира". Первым слушателем стал Владимир Ленин, попробовавший сыграть на новинке "Жаворонка" Глинки.

Петербургские корни

Термен родился в 1896 году в дворянской семье. Учился в гимназии, окончил Петербургскую консерваторию по классу виолончели и одновременно изучал физику в университете.

Уже в детстве устраивал опыты с электричеством и оптикой. Именно это сочетание — любовь к музыке и науке — привело его к главному открытию.

Всемирная слава

В 1920-е годы изобретение Термена завоевало Европу и Америку. Он давал концерты, демонстрировал "музыку воздуха", знакомился с Морисом Равелем, Джордом Гершвиным и даже Чарли Чаплином и Альбертом Эйнштейном.

В Нью-Йорке он открыл собственную студию, а упрощённую версию терменвокса выпускала компания RCA.

Испытания и открытия

В 1938 году Термен вернулся в СССР. Почти сразу он оказался под арестом, прошёл лагеря, работал в закрытых конструкторских бюро вместе с Королёвым, создавал подслушивающие системы и даже прообразы беспилотников. За свои разработки получил Сталинскую премию.

Наследие

Несмотря на трудности, Термен до конца жизни занимался исследованиями. Он прожил 97 лет, успел увидеть новый интерес к терменвоксу и его возвращение на сцену.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».