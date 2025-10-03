От великого князя до Дома учёных: библиотека, не меняющая своего предназначения 150 лет

«Массивные свищи, заклеенные «холодной сваркой»: как определить, что дом затрещит по швам

Перейти

Визуализируйте мечту, а не чашки кофе: как мотивировать себя копить, когда денег мало

Перейти

«Построить свою приватную площадку для питомцев»: что делать петербуржцам, которым негде гулять с собакой

Перейти

«Быть навязчивыми»: принято ли заводить разговор с другими зрителями во время театрального антракта

Перейти

«Сделать опять там шалман-шалман»: эксперт объяснил, зачем Думской улице в Петербурге статус пешеходной

Перейти