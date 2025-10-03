От великого князя до Дома учёных: библиотека, не меняющая своего предназначения 150 лет

Владимирский дворец на Дворцовой набережной славится Белым залом и Золотой лестницей. Но у него есть ещё одно сокровище — библиотека.
Она никогда не меняла своего предназначения: сначала это было собрание великого князя Владимира Александровича, позже — библиотека Дома учёных, а сегодня она остаётся действующей.
От семейного собрания — к научному фонду
В 1880-е архитектор Максимилиан Месмахер специально перестроил часть помещений, чтобы вместить 10 тысяч книг, доставшихся Владимиру Александровичу по завещанию отца, Александра II.
После революции коллекцию сохранили: сюда приносили свои труды учёные, и к 1920 году фонд насчитывал уже 35 тысяч томов.
Испытания XX века
В 1930-е годы фонды частично изымались, но библиотека продолжала жить. Во время блокады Ленинграда сотрудники сумели не только сохранить книги, но и пополнить коллекцию. В те годы библиотека стала настоящим островком духовной поддержки для интеллигенции.
Библиотека сегодня
Сегодня здесь всё так же пахнет вощёным дубом книжных шкафов XIX века. В залах проходят выставки, работает редкий фонд дореволюционных изданий, а в уютной ротонде можно взять свежие журналы или книги на иностранных языках.