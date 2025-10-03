Городовой / Город / 15 минут в очереди, а мужской туалет пуст: в Петербурге требуют восстановить «туалетную справедливость»
15 минут в очереди, а мужской туалет пуст: в Петербурге требуют восстановить «туалетную справедливость»

Опубликовано: 3 октября 2025 19:30
туалеты в Петербурге
15 минут в очереди, а мужской туалет пуст: в Петербурге требуют восстановить «туалетную справедливость»
globallookpress/Svetlana Vozmilova

Существующие нормы игнорируют физиологические особенности женщин и наличие писсуаров у мужчин.

Депутат ЗакСа Петербурга Алексей Цивилев призвал изменить нормы проектирования санузлов, чтобы решить проблему длинных очередей в женские туалеты.

Поводом стали жалобы горожанок, которые вынуждены ждать «до 15–20 минут», пока мужские уборные остаются свободными.

Цивилев назвал в своем Телеграм-канале это «структурным дисбалансом», который приводит к «фактической дискриминации по признаку пола».

Что предлагает?

Депутат предложил Минстрою ввести обязательный расчет пропускной способности санузлов для объектов с числом посетителей от 500 человек, а также закрепить соотношение 2:1 в пользу женских туалетов.

Также предложено разработать методики для перепланировки существующих санузлов.

Автор:
Ксения Пронина
Город
