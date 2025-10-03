Замок в Песках: дом Полежаева, где снимали «Бандитский Петербург» и «Мастера и Маргариту»

На Новгородской улице в Песках стоит дом, больше похожий на сказочный замок с башнями и скульптурами на фасаде. Но многие узнают его не по архитектурным справочникам, а по кино.
Замок в кадре
В "Бандитском Петербурге" он стал декорацией криминальной драмы, в "Мастере и Маргарите" — "нехорошей квартирой", а в фильме "Лето" — частью петербургской атмосферы.
Так доходный дом Михаила Полежаева получил вторую жизнь: экран сделал его легендой.
Купец и его мечта
Когда-то это был вовсе не кинообъект, а инвестиция. Михаил Полежаев, купец первой гильдии, разбогатевший на хлебной торговле, захотел построить доходный дом рядом со своим особняком. Ему хотелось, чтобы дом не только приносил прибыль, но и выделялся.
Архитектор и стиль
Архитектор Иван Яковлев в 1913 году начал проект, и через два года на месте пустыря вырос гигантский дом с башнями и внутренним курдонером.
Фасад сочетает модерн и ренессанс: балконы, скульптуры обнимающихся мужчин и женщин, множество бараньих голов — символ защиты.
Разнообразие отделки поражает: кирпич нескольких видов, штукатурка разных цветов, декоративные детали.
Контраст фасада и парадных
Войти внутрь — и сказка исчезает. Парадные дома Полежаева скромны: метлахская плитка, простая лестница, строгие стены. Архитектор делал ставку на удобство для среднего класса, а не на роскошь. Главный эффект был снаружи — чтобы дом впечатлял прохожих и жильцов.
Сегодня дом Полежаева продолжает жить обычной городской жизнью. Но если остановиться и взглянуть на его башни, легко представить, что за этими стенами всё ещё скрыт рыцарский замок — только в декорациях Петербурга.