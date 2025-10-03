Коттедж-легенда у Финского залива: как дворец стал музеем и сразил своей архитектурной эклектикой

На берегу Финского залива, в парке Александрия, стоит необычная резиденция императорской семьи — Дворец Коттедж. Построенный в 1826–1829 годах архитектором Адамом Менеласом, он объединил в себе английскую готику, романтическую атмосферу и уют частного дома.

История

Коттедж появился по распоряжению Николая I вскоре после его вступления на престол. Император подарил его супруге Александре Фёдоровне, и в честь неё ансамбль получил название "Александрия".

Идея дома во многом связана с "Праздником Белой розы", устроенным в Потсдаме в 1829 году. Символика рыцарских турниров вдохновила архитекторов, а поэт Василий Жуковский придумал герб резиденции — меч в венке белых роз с девизом "За Веру, Царя и Отечество".

Архитектура

Компактное двухэтажное здание с мансардой выделяется асимметричными фасадами, балконами и террасами. С них открывались виды на парк и Финский залив: восточная терраса предназначалась для завтраков, западная — для чаепития, с северной наблюдали морские парады.

Менелас впервые применил чугунный декор в "готическом" стиле, отлитый на Александровском литейном заводе. Здание сочетает черты английской неоготики, «шотландского баронского стиля» и романтической эклектики, оставаясь при этом камерным "домом для семьи".

Интерьеры

Итальянский декоратор Джованни Баттиста Скотти оформил залы росписями и лепкой с готическими мотивами. Атмосферу усиливали витражи, мебель с резьбой, камины и часы в виде соборов.

На первом этаже располагались покои Александры Фёдоровны, на втором — кабинет Николая I и детские комнаты. Позднее Андрей Штакеншнейдер пристроил новую столовую с мраморной террасой и картинами Айвазовского.

XX век и наши дни

После революции дворец стал музеем. В войну он пострадал, но часть экспонатов удалось спасти. В 1970-х Коттедж был отреставрирован и вновь открыт, а в фильме "Приключения Шерлока Холмса" сыграл роль английского особняка.