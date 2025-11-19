Городовой / Город / Обрушение новостроя на Большой Разночинной: что случилось и кто пострадал?
Обрушение новостроя на Большой Разночинной: что случилось и кто пострадал?

Опубликовано: 19 ноября 2025 08:10
На Большой Разночинной улице произошло обрушение во время заливки бетона в опалубку.

В Петроградском районе Санкт-Петербурга зафиксирован несчастный случай на строительном объекте. Инцидент случился во вторник, 18 ноября, на участке возле дома 21, что на Большой Разночинной улице. В ходе работ по заливке бетона произошло разрушение опалубки.

В результате падения конструкции трое работников оказались травмированы, сообщает Neva.Today.

Команда специалистов на данный момент занимается подробным изучением условий и предпосылок происшествия.

Ранее было известно, что на строительной площадке находилось четверо сотрудников. Один из них сумел удержаться, вцепившись в арматуру, остальные трое упали с высоты.

Автор:
Юлия Аликова
