Неожиданный поворот: Набиуллина признала — в охоте на мошенников Центробанк зашёл слишком далеко

Глава Центрального банка Эльвира Набиуллина сделала заявление о заметном увеличении числа обращений, связанных с необоснованным ограничением доступа к счетам.
Она указала, что на фоне снижения жалоб на мошеннические операции появилась другая проблема — количество обращений по незаконным блокировкам стало выше.
По её словам, такие последствия возникли из-за чрезмерной активности в борьбе с преступными схемами, сообщили «Известия».
«То есть, борясь с мошенничеством, мы где-то перегнули эту палку, что называется», — сказала Эльвира Набиуллина.
Центральный банк надеется, что окончательное решение этой проблемы не заставит себя ждать.
Ранее стало известно, что за 2025 год Центробанк зафиксировал 5,8 тысячи незаконно действующих финансовых организаций.