Неожиданный поворот: Набиуллина признала — в охоте на мошенников Центробанк зашёл слишком далеко

Опубликовано: 18 ноября 2025 08:44
Global Look Press / Vyacheslav Nemyshev / URA.RU

Некоторым клиентам причины блокировки их средств оставались неясными.

Глава Центрального банка Эльвира Набиуллина сделала заявление о заметном увеличении числа обращений, связанных с необоснованным ограничением доступа к счетам.

Она указала, что на фоне снижения жалоб на мошеннические операции появилась другая проблема — количество обращений по незаконным блокировкам стало выше.

По её словам, такие последствия возникли из-за чрезмерной активности в борьбе с преступными схемами, сообщили «Известия».

«То есть, борясь с мошенничеством, мы где-то перегнули эту палку, что называется», — сказала Эльвира Набиуллина.

Центральный банк надеется, что окончательное решение этой проблемы не заставит себя ждать.

Ранее стало известно, что за 2025 год Центробанк зафиксировал 5,8 тысячи незаконно действующих финансовых организаций.

Автор:
Юлия Аликова
Город
