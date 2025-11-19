Адмиралтейская и Арсенальная нервно курят в сторонке: вот где земля поглощает целые высотки

Находится эта невероятная инженерия вовсе не в Петербурге.

Многие ошибочно полагают, что первенство по глубине залегания среди мировых метрополитенов принадлежит Санкт-Петербургу.

Станция «Адмиралтейская» действительно поражает, уходя под землю на 102 метра. Долгое время в этом соревновании лидировала киевская «Арсенальная» — 105,5 метров.

Однако пальму первенства уверенно забрал Китай.

Рекордсмен из Чунцина: Глубина, сравнивая с небоскребом

Самая глубокая станция метро в мире — Хуняньцунь в городе Чунцин. Этот мегаполис, известный своим холмистым рельефом, вынудил инженеров создавать невероятные подземные конструкции.

Станция Хуняньцунь «утоплена» под землю на колоссальные 116 метров. Эта глубина эквивалентна высоте примерно сорокаэтажного здания.

Такая экстремальная глубина имеет прямое физиологическое последствие. У пассажиров, использующих скоростной лифт, «нередко закладывает уши из-за разницы давления воздуха».

Физика спуска: Почему уши протестуют

Проблема с ушами объясняется резкой сменой барометрического давления. «Из-за разности давления внутри и снаружи барабанной перепонки в ухе», происходит дискомфорт.

Это явление аналогично тому, что случается при быстром подъеме в горы, но в случае Хуняньцунь скорость спуска или подъема многократно выше, чем в обыденной жизни.

Поездка на скоростном лифте, который преодолевает это расстояние за невероятные 53 секунды, сродни падению.

«Ну, почти как падение, еще бы тут уши не закладывало», — можно представить реакцию пассажиров.

География и время: Рождение подземного гиганта

Необходимость такой глубины диктуется особенностями самого Чунцина.

«Это очень холмистый мегаполис, многие это замечают, дома и торговые центры тут разбросами по холмам».

Чтобы адекватно связать транспортную сеть с поверхностью, прокладывать метро пришлось с учетом этих перепадов.

На возведение Хуняньцунь ушло 400 дней, и полностью завершена она была только в 2022 году. Это современный, действующий памятник инженерии.

Однако выбор между скоростью и комфортом очевиден: хотя дублирующий эскалатор существует, подъем на нем занимает около десяти минут — «Непозволительная роскошь тратить столько времени в мегаполисе».