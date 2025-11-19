Петербург под белой пудрой: центр города припорошило на 3–5 сантиметров

Во вторник, 18 ноября, в Санкт-Петербурге впервые этой осенью фиксировалась отрицательная среднесуточная температура — она составила -0,7 градуса.
Низкие значения термометров стали первым случаем с апреля, когда в городе была зафиксирована минусовая отметка. Утром того же дня столбики термометров опускались до значений от -3 до -6 градусов, сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов.
Осадки выпали как в центральных, так и в приморских районах города, высота снежного покрова увеличилась до 3–5 сантиметров, а в прибрежной зоне местами слой снега достиг 5–8 сантиметров. К утру среды, 19 ноября, толщина снежного слоя составляла 5 сантиметров.
Похолодание, начавшееся накануне, отразилось не только на атмосферных показателях, но и на температуре воды в Неве.
Перед выходными вода в главной городской реке прогревалась до +6 градусов, однако на следующее утро этот показатель снизился до +2,8 градуса. В ближайшее время можно ожидать образование ледяного покрова.
Ранее сообщалось, что "переобуть" автомобиль в Петербурге стало дороже.