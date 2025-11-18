Куда берут прямо сейчас: Петербург раскрыл список вакансий для оставшихся без работы трудовых мигрантов

В Санкт-Петербурге иностранные граждане могут устроиться на работу в сферах с повышенным спросом, что способствует устойчивому развитию городской экономики.

В Петербурге в настоящее время открыто свыше 40 тысяч вакансий в различных сферах, в том числе в строительстве, общепите и услугах, куда часто трудоустраиваются приезжие специалисты. Об этом сообщили в городском Комитете по труду и занятости, передает 78.ru.

Больше всего требуется работников в области монтажа, отделочных работ, благоустройства, складской деятельности и логистики.

Иностранные граждане, обладающие необходимым опытом и квалификацией, могут найти работу в перечисленных отраслях, где их труд ценится и востребован.

Трудовой рынок северного мегаполиса остаётся доступным для мигрантов, открывая возможности для занятости в секторах с наиболее острым дефицитом персонала. Подчеркивается, что спрос на специалистов в строительстве сейчас даже превышает показатели начала августа 2025 года.

В Комитете отметили:

«Стоит учитывать, что даже при желании перейти в сферу строительства и наличии необходимых компетенций и опыта, иностранному мигранту потребуется оформление нового патента на соответствующую профессию.

Оценить реальные изменения в структуре занятости иностранных работников можно будет в начале 2026 года».

Для трудоустройства на новую должность иностранцам, прибывшим из стран с безвизовым режимом, необходимо получить свежий патент, если профессия или регион отличаются от прежних данных.

Документ выдаётся под определённую специальность и подтверждает право легально работать, а также осуществлять трудовую деятельность на основании договора.

В случае смены только работодателя, когда направление и регион трудовой деятельности остаются прежними, достаточно скорректировать сведения в уже имеющемся патенте.

Если мигрант претендует на работу по иной профессии, ему нужно подтвердить своё профессиональное соответствие.

В последние недели количество открытых вакансий для водителей и курьеров, по данным платформы «Работа России», сократилось: если в конце лета размещалось 1 349 предложений для водителей, то сейчас — 1 146. Подобная динамика отражается и на рынке труда курьеров.

Специалисты Комитета отмечают, что это снижение происходит плавно, без дестабилизации на рынке занятости.

