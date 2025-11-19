Император исчез, оставив лишь таинственную надпись: петербургский Человек-невидимка – кто он на самом деле

Набережная Фонтанки, известная своими живописными видами и студенческой суетой, таит в себе удивительную историю. В доме 132, недалеко от Техноложки, находится место, где гранит хранит память о необычном — о “Человеке-невидимке”.

Подойдя к пьедесталу, можно увидеть, что вместо монументальной скульптуры здесь лишь золотом выведены дрожащие буквы.

Путь от императора к невидимке

Этот пустой пьедестал имеет богатую историю. Изначально здесь располагался бронзовый бюст Александра II, основателя Александровской больницы для чернорабочих, открытой в 1866 году.

Император, изображенный в гусарском мундире, увешанном наградами, был увековечен городскими властями в 1892 году. Постамент из цветного гранита украшали надписи: «Императору Александру II. Основателю больницы» и «Больница основана в память 19-го февраля 1861 г.».

После революции бюст исчез. Говорят, его заменили статуей вождя пролетариата, которая, впрочем, тоже не задержалась. Пьедестал оставался пустым до 1931 года, когда “вождь” “растворился”.

Оставшись сиротой, он ждал своего часа. Идея увековечить на нем “Человека-невидимку” родилась из этого абсурда.

«Надпись, конечно, пытались закрашивать. Но, как говорится, рукописи (и надписи!) не горят! Возвращалась она снова и снова, как призрак прошлого», — отмечает источник.

Объект быстро стал частью городского фольклора.

Символизм места и новые интерпретации

Ныне в доме 132 располагается СПб ГБУЗ «Больница им. П. П. Кащенко» — одна из крупнейших психиатрических больниц страны. Это соседство придает истории памятника дополнительную символичность.

Но история пьедестала на этом не закончилась. В 2023 году художники добавили к этой истории новую главу, создав рядом с “Человеком-невидимкой” памятник “Белому Пальто”. Художники объясняют:

«это когда кто-то надевает на себя нимб непогрешимости и начинает поучать всех вокруг, свято веря в собственную правоту».

Эта инсталляция напоминает о человеческой склонности к морализаторству.

Таким образом, прогуливаясь по набережной Фонтанки, 132, можно не просто увидеть место, где лечили рабочих, стоял император и “гуляет” невидимка.

Здесь история переплетается с иронией, создавая уникальное пространство для размышлений о быстротечности времени, человеческой памяти и нашей склонности к осуждению.