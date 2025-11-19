Забытый герой XVII века: как простой пушкарь служил 50 лет и построил пол-России

История России﻿, как огромная река, складывается из множества ручейков — судеб обычных людей. Среди них — Алексей Фролов﻿, «среднестатистический» служилый человек «по прибору» XVII века.

Он не был ни князем, ни боярином, ни крупным иерархом, а просто частью «массы», но его биография, изложенная в челобитной на имя царя Михаила Федоровича﻿, поражает своей интенсивностью, географией «командировок» и невероятным сроком службы — более 50 лет.

Феномен Фролова: 50 лет службы, или как выжить в XVII веке

Алексей Фролов﻿ начал свою службу в Казани, куда его отец обосновался после Казанского взятия. В челобитной он пишет:

«и как государь Казань взял, и велел моему деду и отцу в Казани служить стрелецкую службу».

В 1590 году герой уже участвует «в Немецких походах под Ругодевым с государем царем с Федором Ивановичем всея Русии в передовом полку».

Далее его путь лежит «под Выборгом с боярином со князем Федором Ивановичем Мстиславским, да с Иваном Васильевичем Годуновым».

После немецких походов судьба забросила его на Волгу, где он «Царев город ставил, и Самару город с Казанским сыном боярским с Федором Струковым ставил».

Забытый герой: челобитная, раскрывшая жизнь русского «массового» человека.

В 1594 году Алексей Фролов﻿ был отправлен из Казани с головой Мамлеем в Сибирь, чтобы ставить Тарский город. Затем он нес береговую службу в Туле с головой Иваном Мансуровым и Андреем Олябьевым, защищая страну от татарских набегов.

За первые десять лет своей карьеры Алексей Фролов﻿ побывал в разных уголках огромной страны — от Нарвы до Сибири, и это лишь начало XVII века.

Стряпчий, пушкарь, колонизатор: Алексей Фролов﻿ — история одной судьбы

В 1600 году нашего героя вновь отправляют в Сибирь, на этот раз для строительства Туринского острога. Он оказался в числе первых колонизаторов, осваивавших эти суровые земли, столкнувшись со всеми «прелестями» первопроходца, умноженными на жестокий климат.

Ему приходилось заниматься буквально всем:

«и острог ставил, и пашню твою государеву пахал, наймуючи великою нужею три года; да в те же, государь, годы посылали меня, холопа твоего, головы Федор Янов да Федор Фофанов в Пермь Великую и к Соли Камской в Кай городок и к Вятке пашенных крестьян называть на твою государеву пашню и ямских охотников».

По указу Бориса Годунова﻿ Алексей Фролов﻿ был переведен в пушкари:

«чтоб мне государь велел быть в Туринском в пушкарях».

Позднее ему поручают ответственное дело: сопровождать «ясачную» казну в Новгород:

«пошел с казною в Новгород к твоему государеву боярину князю Михаилу Васильевичу Скопину, пришед казну отдал».

Сибирские приключения и царские указы: жизнь служивого XVII века

Смута не обошла стороной и пушкаря. Он принимал участие в многочисленных стычках с «литовскими людьми». В одном из таких сражений «дрался, и на вылазке знаменьщика убил, и знамя взял».

Под Тверью был ранен, а «в Александрове слободе на драке литвина взял». Очевидно, боевые навыки у Алексея Фролова﻿ были развиты очень хорошо, иначе в суровых условиях Сибири он бы просто не выжил.

Его подвиги не остались незамеченными. Он был награжден и… снова отправлен в Туринский острог:

«И за ту службу меня, холопа твоего, государь пожаловал послугою 4 рубля, да сукно, да в оклад рубль; и после службы отпущен в Сибирь».

При первых Романовых Сибирь интенсивно осваивалась, что нашло отражение в челобитной Фролова:

«И в то же время прислан был в Туринской в приказчики к пашенным крестьянам березовской казак Василий Юрьев, а с Пелыми были присланы служилые люди; и я с ними служил 7 лет всякую твою государеву службу, и никоторая меня служба не миновала».

Его повышают, назначив приказчиком над пашенными крестьянами, то есть теми, кто обрабатывал государственные земли.

Челобитная, изменившая историю: как простой человек стал окном в прошлое

Двадцать лет герой прослужил в приказчиках, выполняя разнообразные поручения: замер пашенной земли, перепись населения и так далее:

«с подьячим с Иваном Гладышевым переписать в Туринском у всяких людей детей и племянников у пашенных крестьян и у посадских людей и у ямских охотников и пашенную землю велел перемерить; и в том тебе, государю, прибыль учинилась».

Неприятность случилась в 1642 году. Стрелецкий голова Иван Калуга﻿ попытался отстранить Алексея Фролова﻿ и сам занять его место.

Он быстро составил прошение в Москву, аргументируя это тем, что Фролов по происхождению был из пашенных крестьян, а не из служилых людей, и не мог занимать эту должность.

Герой написал ответную челобитную, в которой доказывал:

«он бил челом тебе, государю, ложно, а я поставлен, холоп твой, из пушкарей в приказчики по твоей государеве грамоте. Да тебе же, государь, служат детишка мои — один в пушкарях, а два в стрельцах».

Это был своего рода местнический спор, но на низовом уровне.

Москва приняла следующее решение: детей оставить на службе, а «Олешке для его старости и увечья… прежней службы в посаде ему не быть, а жить у детей».

Именно благодаря этой челобитной ценные сведения о жизни Алексея Фролова﻿ — обычного, но необычайно стойкого человека XVII века дошли до наших дней.