Одна цена — хоть картой, хоть переводом: Набиуллина против фокусов с оплатой на маркетплейсах

Глава Центрального банка Эльвира Набиуллина подчеркнула, что стоимость товаров на онлайн-площадках не должна зависеть от выбранного варианта расчёта, сообщает «Интрефакс».
Она отметила, что при различиях в цене затрудняется выявление возможных злоупотреблений.
«Я думаю, что надо начать как раз с запретов некоторых таких практик, которые явно нарушают эту конкурентную среду, в том числе нельзя использовать, например, различные цены в зависимости от того, какое средство платежа используется», — заявила она во время конференции Центробанка «Фокус на клиента».
Ранее руководитель Центробанка также признала, что в борьбе с мошенничеством ведомство зашло слишком далеко.