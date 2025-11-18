Городовой / Город / Одна цена — хоть картой, хоть переводом: Набиуллина против фокусов с оплатой на маркетплейсах
Одна цена — хоть картой, хоть переводом: Набиуллина против фокусов с оплатой на маркетплейсах

Опубликовано: 18 ноября 2025 09:20
Глава Центробанка отметила, что в подобных условиях сложно контролировать возможные злоупотребления.

Глава Центрального банка Эльвира Набиуллина подчеркнула, что стоимость товаров на онлайн-площадках не должна зависеть от выбранного варианта расчёта, сообщает «Интрефакс».

Она отметила, что при различиях в цене затрудняется выявление возможных злоупотреблений.

«Я думаю, что надо начать как раз с запретов некоторых таких практик, которые явно нарушают эту конкурентную среду, в том числе нельзя использовать, например, различные цены в зависимости от того, какое средство платежа используется», — заявила она во время конференции Центробанка «Фокус на клиента».

Ранее руководитель Центробанка также признала, что в борьбе с мошенничеством ведомство зашло слишком далеко.

Автор:
Юлия Аликова
Город
