Городовой / Город / Проезд за мелочь: какая льгота в 2025‑м досталась петербуржцам
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
От метро до трамвая: продление пятой ветки подземки обойдётся в 200 миллиардов рублей Город
Где искать Деда Мороза: россияне выбирают нетривиальные маршруты для праздника Общество
«Лёгкий способ поднять себе эндорфины»: как маркетплейсы в России погружают в зависимость Город
Без паспорта до 39: в Петербурге россиянке наконец разрешили получить первый в жизни паспорт Город
Бизнес, молитва и предсказания: как петербургский купец Муравьев стал старцем Серафимом Вырицким Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Эксклюзив История и культура Санкт-Петербурга Здоровье
Категории
Общество Спорт

Проезд за мелочь: какая льгота в 2025‑м досталась петербуржцам

Опубликовано: 18 ноября 2025 11:57
Проезд за мелочь: какая льгота в 2025‑м досталась петербуржцам
Проезд за мелочь: какая льгота в 2025‑м досталась петербуржцам
Городовой ру

Пенсионеры с ней смогут существенно сэкономить.

Жители Санкт-Петербурга, достигшие пенсионного возраста, могут воспользоваться специальным единым льготным проездным билетом, который предоставляет существенные преимущества по сравнению с обычными тарифами на городской транспорт, пишет Neva.Today.

Этот билет предназначен для граждан Российской Федерации, имеющих постоянную регистрацию в городе и оформивших пенсию.

Документ оформляется на конкретного человека — на лицевой стороне приведены фамилия, имя, отчество, фотография владельца, дата выдачи и подпись.

Карта выделяется зеленым цветом и представляет собой именной билет, по которому разрешено неограниченно пользоваться четырьмя основными видами городского транспорта: метро, автобусами, трамваями и троллейбусами.

Стоимость льготного проездного для пенсионеров в 2025 году установлена на уровне 797 рублей в месяц.

Эта сумма не изменяется вне зависимости от количества поездок, совершённых в течение календарного месяца.

Для сравнения, цена стандартного единого месячного билета для остальных категорий граждан составляет 4489 рублей, стоимость разовой поездки в метро — 86 рублей, а по карте «Подорожник» — 60 рублей за одну поездку.

Таким образом, экономия для пенсионера составляет свыше 3700 рублей в месяц.

Ранее «Городовой» рассказывал, как превратить свой труд в пенсионные баллы.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью