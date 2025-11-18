Проезд за мелочь: какая льгота в 2025‑м досталась петербуржцам

Жители Санкт-Петербурга, достигшие пенсионного возраста, могут воспользоваться специальным единым льготным проездным билетом, который предоставляет существенные преимущества по сравнению с обычными тарифами на городской транспорт, пишет Neva.Today.
Этот билет предназначен для граждан Российской Федерации, имеющих постоянную регистрацию в городе и оформивших пенсию.
Документ оформляется на конкретного человека — на лицевой стороне приведены фамилия, имя, отчество, фотография владельца, дата выдачи и подпись.
Карта выделяется зеленым цветом и представляет собой именной билет, по которому разрешено неограниченно пользоваться четырьмя основными видами городского транспорта: метро, автобусами, трамваями и троллейбусами.
Стоимость льготного проездного для пенсионеров в 2025 году установлена на уровне 797 рублей в месяц.
Эта сумма не изменяется вне зависимости от количества поездок, совершённых в течение календарного месяца.
Для сравнения, цена стандартного единого месячного билета для остальных категорий граждан составляет 4489 рублей, стоимость разовой поездки в метро — 86 рублей, а по карте «Подорожник» — 60 рублей за одну поездку.
Таким образом, экономия для пенсионера составляет свыше 3700 рублей в месяц.
Ранее «Городовой» рассказывал, как превратить свой труд в пенсионные баллы.