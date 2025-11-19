Здание, так и не ставшее общежитием, у Смоленского моста уходит с молотка: откуда ценник в 206 миллионов?

В Невском районе Петербурга организованы торги по продаже здания, где ранее было общежитие Завода турбинных лопаток. Постройка состоит из пяти этажей и занимает площадь 4,42 тысячи квадратных метров, вместе с окружающим земельным участком размером 2,57 тысячи квадратных метров.
Начальная цена, установленная для продажи, составляет 206,2 миллиона рублей, сообщает «Ъ».
По мнению специалистов рынка недвижимости, такую сумму считают чрезмерно высокой для подобного объекта.
Здание, возведённое в 1902 году, сейчас находится в распоряжении государства и не включено ни в один перечень объектов культурного наследия. Новый собственник может приспособить строение как для проживания, так и для размещения апартаментов.
Ранее сообщалось, что в этом здании хотели создать общежитие для студентов Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». Сейчас оно пустует и ищет нового владельца.