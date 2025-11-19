Городовой / Город / Здание, так и не ставшее общежитием, у Смоленского моста уходит с молотка: откуда ценник в 206 миллионов?
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Час настал: петербургские учёные завершили испытания отечественной энергетической установки Город
Экватор позади: Южная широтная магистраль готова на 60% Город
Шесть хитростей «Сапсана» для петербуржцев: как сэкономить и получить больше Город
Машина времени: угадайте, какое событие произошло в Петербурге в этот год Общество
Вопрос для петербургских знатоков: кто мечтал снять строительные леса со Спаса на Крови 20 лет и почему Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Эксклюзив История и культура Санкт-Петербурга Здоровье
Категории
Общество Спорт

Здание, так и не ставшее общежитием, у Смоленского моста уходит с молотка: откуда ценник в 206 миллионов?

Опубликовано: 19 ноября 2025 23:30
Здание, так и не ставшее общежитием, у Смоленского моста уходит с молотка: откуда ценник в 206 миллионов?
Здание, так и не ставшее общежитием, у Смоленского моста уходит с молотка: откуда ценник в 206 миллионов?
Global Look Press / River Nikolay Gyngazov

Заброшенное общежитие в Невском районе Санкт-Петербурга планируют продать за 206 миллионов рублей.

В Невском районе Петербурга организованы торги по продаже здания, где ранее было общежитие Завода турбинных лопаток. Постройка состоит из пяти этажей и занимает площадь 4,42 тысячи квадратных метров, вместе с окружающим земельным участком размером 2,57 тысячи квадратных метров.

Начальная цена, установленная для продажи, составляет 206,2 миллиона рублей, сообщает «Ъ».

По мнению специалистов рынка недвижимости, такую сумму считают чрезмерно высокой для подобного объекта.

Здание, возведённое в 1902 году, сейчас находится в распоряжении государства и не включено ни в один перечень объектов культурного наследия. Новый собственник может приспособить строение как для проживания, так и для размещения апартаментов.

Ранее сообщалось, что в этом здании хотели создать общежитие для студентов Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». Сейчас оно пустует и ищет нового владельца.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью