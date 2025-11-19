Закон против «наливаек» дал осечку: на Невском бар шумит и наливает как прежде

Жители одного из домов на Невском проспекте обратились к властям с просьбой закрыть расположенный во дворе бар из-за шума.

В Петербурге продолжают действовать заведения, не внесённые в официальный перечень баров, несмотря на появление новых ограничительных мер против так называемых «наливаек».

Жители дома на Невском проспекте, 90–92Б, уже давно сталкиваются с неудобствами из-за работы бара, расположенного во дворе их дома.

Главной причиной недовольства стала ночная деятельность заведения «Полицейская станция», куда можно попасть с лестницы, которая находится по соседству с квартирами.

Шумные концерты с использованием громкой музыкальной аппаратуры проводятся даже ночами, что мешает покою пожилых жильцов и семей с детьми.

Голоса и музыка, звучащие во внутреннем дворе, слышны особенно отчётливо. Кроме того, из окон кухни поступает запах табачного дыма, что только усиливает дискомфорт жителей.

Активисты Центрального района сообщили, что за последние месяцы полиция получила более тридцати жалоб на работу заведения, пишет Neva.today.

Несмотря на это, бар до сих пор не внесён в реестр питейных заведений, официально имеющих право продавать алкоголь в ночное время после введения нового законодательства.

Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле, которым руководит Александр Ситов, подтвердил отсутствие этого бара в государственном списке.

По словам представителей комитета, ни одной жалобы на чрезмерный шум или неподобающее поведение посетителей от граждан к ним не поступало.

Оснований для приостановки лицензии на продажу алкоголя обнаружено не было, однако вопрос о проверке этого заведения включён в план инспекций на первое полугодие 2026 года.