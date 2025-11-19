Праздник с наценкой: в 2025-м новогодние украшения в России подорожали на 13%

Минимальные расходы на приобретение ёлки и новогодних украшений подсчитали в исследовании. В 2025 году его стоимость выросла на 13% по сравнению с прошлогодним показателем.
К таким выводам пришли специалисты аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», сообщили «Известия».
Потребителям в нынешнем году, как отмечают эксперты, в среднем придётся заплатить 5,2 тысячи рублей за новогодние украшения.
На изменение интереса к этим товарам влияют даже погодные условия, появление раннего снега.
Благодаря началу продаж в магазинах и на интернет-площадках еще в конце сентября, темпы реализации новогодней продукции увеличились.
По информации торговой платформы «Мегамаркет», примерно 47% продаж новогодних товаров в этот период приходилось на украшения. Среди осенних покупок особым спросом пользовались ёлочные игрушки, гирлянды и световые занавеси, доля которых достигла 55%.
Отмечается, что покупателем становится всё больше людей, которые начинают подготовку к празднику заранее.
Ранее сообщалось, что в Кингисеппе на украшение к Новому году направлено 9,6 миллиона рублей.