Городовой / Город / Праздник с наценкой: в 2025-м новогодние украшения в России подорожали на 13%
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Вопрос для петербургских знатоков: кто мечтал снять строительные леса со Спаса на Крови 20 лет и почему Город
Петербург под белой пудрой: центр города припорошило на 3–5 сантиметров Город
Только 3 осталось: что скрывают два исчезнувших Ржевских моста Петербурга Город
К Новому году курица «взлетит»: цена прибавит почти полсотни процентов Город
Асфальт испарился из‑под колёс: СК проверяет прорыв трубы и обвал грунта под машинами на Бассейной в Петербурге Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Эксклюзив История и культура Санкт-Петербурга Здоровье
Категории
Общество Спорт

Праздник с наценкой: в 2025-м новогодние украшения в России подорожали на 13%

Опубликовано: 19 ноября 2025 20:45
Праздник с наценкой: в 2025-м новогодние украшения в России подорожали на 13%
Праздник с наценкой: в 2025-м новогодние украшения в России подорожали на 13%
Global Look Press / Belkin Alexey / news.ru

Эксперты сообщили, что стоимость набора новогодних украшений в этом году составит не менее 5,2 тысячи рублей.

Минимальные расходы на приобретение ёлки и новогодних украшений подсчитали в исследовании. В 2025 году его стоимость выросла на 13% по сравнению с прошлогодним показателем.

К таким выводам пришли специалисты аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», сообщили «Известия».

Потребителям в нынешнем году, как отмечают эксперты, в среднем придётся заплатить 5,2 тысячи рублей за новогодние украшения.

На изменение интереса к этим товарам влияют даже погодные условия, появление раннего снега.

Благодаря началу продаж в магазинах и на интернет-площадках еще в конце сентября, темпы реализации новогодней продукции увеличились.

По информации торговой платформы «Мегамаркет», примерно 47% продаж новогодних товаров в этот период приходилось на украшения. Среди осенних покупок особым спросом пользовались ёлочные игрушки, гирлянды и световые занавеси, доля которых достигла 55%.

Отмечается, что покупателем становится всё больше людей, которые начинают подготовку к празднику заранее.

Ранее сообщалось, что в Кингисеппе на украшение к Новому году направлено 9,6 миллиона рублей.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью