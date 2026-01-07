Городовой / Город / Пошлины на радиоэлектронику взлетят: последствия, о которых мало кто догадывается
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Суперкар из СССР: почему эта «Победа» стоила дороже, чем весь петербургский Апраксин двор Полезное
Секреты за тёмным стеклом: что изменится для водителей после 9 января Город
Деревьев нет, а улица осталась: тайна названия Кленовой в Петербурге Город
Белорусские туристы штурмуют «две столицы»: Москва и Петербург — безоговорочные любимцы соседей Город
Не выбрасывайте пересоленную икру: дальневосточный трюк с водой спасет деликатес за 30 минут Полезное
Теги
Санкт-Петербург Эксклюзив Интересные факты Праздники Здоровье
Категории
Общество Спорт Полезное

Пошлины на радиоэлектронику взлетят: последствия, о которых мало кто догадывается

Опубликовано: 7 января 2026 13:15
 Проверено редакцией
Пошлины на радиоэлектронику взлетят: последствия, о которых мало кто догадывается
Пошлины на радиоэлектронику взлетят: последствия, о которых мало кто догадывается
Global Look Press / Victor Lisitsyn

Размер сбора за радиоэлектронику увеличен с 30 до 73,8 тысячи рублей.

Повышение таможенных сборов на продукцию радиоэлектроники в России с начала нового года уже вступило в силу.

Новые ставки выросли: теперь, вместо прежних 30 тысяч рублей, за ввоз подобной техники требуется оплатить 73,8 тысячи рублей. Это решение коснулось как юридических лиц, так и физических лиц, заказывающих устройства для личного пользования.

Эксперт в области маркетинга и анализа бизнеса Денис Федоренко в интервью «Постньюс» разъяснил, с какими последствиями можно столкнуться.

Он сообщил, что более высокие сборы не спровоцируют резкого многократного роста цен. Доля этих платежей находится на уровне 5–10% в общей структуре стоимости товаров.

Изменения повлияют на ценники: так, смартфон, который ранее стоил приблизительно 150 тысяч рублей, может теперь продаваться по цене в интервале от 160 до 175 тысяч рублей.

По словам специалиста, частично изменение стоимости продавцы смогут компенсировать за счет конкуренции, внутренних запасов и своей наценки. Это несколько смягчит влияние новых ставок для покупателей.

Федоренко подчеркнул, что заметного скачка стоимости не ожидается. По его словам, рост произойдет поэтапно, сопровождая обновление ассортимента и заключение новых контрактов.

«Пошлина — это не половина цены: рынок не выдержит шокового роста, поэтому подорожание будет медленным, но устойчивым», — отметил Федоренко.

Ранее отмечалось, что заметная часть техники импортируется неофициальным путем. По оценкам, в прошлом году порядка 70% аппаратов iPhone, попавших на российский рынок, были завезены с нарушением налоговых и таможенных требований.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью