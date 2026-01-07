Пошлины на радиоэлектронику взлетят: последствия, о которых мало кто догадывается

Повышение таможенных сборов на продукцию радиоэлектроники в России с начала нового года уже вступило в силу.
Новые ставки выросли: теперь, вместо прежних 30 тысяч рублей, за ввоз подобной техники требуется оплатить 73,8 тысячи рублей. Это решение коснулось как юридических лиц, так и физических лиц, заказывающих устройства для личного пользования.
Эксперт в области маркетинга и анализа бизнеса Денис Федоренко в интервью «Постньюс» разъяснил, с какими последствиями можно столкнуться.
Он сообщил, что более высокие сборы не спровоцируют резкого многократного роста цен. Доля этих платежей находится на уровне 5–10% в общей структуре стоимости товаров.
Изменения повлияют на ценники: так, смартфон, который ранее стоил приблизительно 150 тысяч рублей, может теперь продаваться по цене в интервале от 160 до 175 тысяч рублей.
По словам специалиста, частично изменение стоимости продавцы смогут компенсировать за счет конкуренции, внутренних запасов и своей наценки. Это несколько смягчит влияние новых ставок для покупателей.
Федоренко подчеркнул, что заметного скачка стоимости не ожидается. По его словам, рост произойдет поэтапно, сопровождая обновление ассортимента и заключение новых контрактов.
«Пошлина — это не половина цены: рынок не выдержит шокового роста, поэтому подорожание будет медленным, но устойчивым», — отметил Федоренко.
Ранее отмечалось, что заметная часть техники импортируется неофициальным путем. По оценкам, в прошлом году порядка 70% аппаратов iPhone, попавших на российский рынок, были завезены с нарушением налоговых и таможенных требований.
