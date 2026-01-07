Секреты за тёмным стеклом: что изменится для водителей после 9 января

В стране вводится санкция, которая распространяется на все автомобили, в том числе временно ввезённые.

С 9 января автомобилистам в России начнут выписывать штраф за неправильную тонировку стекол на любых видах транспорта, включая машины, которые временно находятся в стране.

Об этом рассказал Евгений Машаров, член комиссии Общественной палаты Российской Федерации по вопросам экспертизы законопроектов, сообщает РИА Новости.

Основанием для новых мер стало подписание Владимиром Путиным 29 декабря федерального закона, изменяющего статью 12.5 Кодекса об административных правонарушениях.

Теперь новые правила распространяются на все транспортные средства, находящиеся на российских дорогах, независимо от их статуса.

До сих пор лица, которые временно завозили автомобили из-за границы, могли не соблюдать требования по уровню светопропускания стёкол.

По словам Машарова, «данный ФЗ в первую очередь устраняет пробел в законе, которым раньше пользовались те, которые временно ввозили транспортные средства на территорию РФ».

Согласно заявлению члена комиссии, с 9 января 2026 года иностранные автомобили, временно ввозимые в Россию, должны будут иметь стекла, соответствующие российским правилам тонирования.

В настоящее время действуют нормы, закреплённые в Техническом регламенте Таможенного союза. Ранее эти требования не распространялись на транспорт, прибывающий из стран, не входящих в данный союз.

Проверка тонировки осуществляется при помощи специализированных диагностических приборов. Сумма штрафа останется на прежнем уровне и составит 500 рублей. Как отметил Машаров, поправки касаются лишь формулировки самой нормы.

Одновременно стало известно, что с 1 января 2026 года проведение технического осмотра для легковых автомобилей подорожает в среднем на 9,7 процента.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».