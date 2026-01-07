Суперкар из СССР: почему эта «Победа» стоила дороже, чем весь петербургский Апраксин двор

Почему этот автомобиль стоял в торговом зале, а не в гараже?

Ленинградский Апраксин двор, легендарный торговый комплекс, история которого уходит корнями в XVIII век, служил центром торговли на протяжении столетий.

Перед Первой мировой войной это был колоссальный оптовый центр — более 50 корпусов и 650 лавок.

После революции рынок был национализирован, но уже в послевоенные годы, особенно при Хрущёве, он начал возрождаться как место советской торговли и демонстрации промышленности.

Именно здесь, в 1950-е годы, выставляли на обозрение предмет гордости — автомобиль ГАЗ-М20 «Победа».

Рождение “Понтонного” Чуда

28 июня 1946 года с конвейера Горьковского автомобильного завода сошла первая «Победа». Этот автомобиль не просто заполнил пробел в модельном ряду — он стал технологическим прорывом для Советского Союза.

«Победа» была первым советским легковым автомобилем с несущим кузовом. Более того, она стала одним из первых в мире крупносерийно выпускавшихся автомобилей полностью понтонного типа — “без выступающих крыльев, сложных подножек и фар”.

Это было смелое следование передовым мировым тенденциям в автомобильном дизайне.

На фотографии, сделанной в 1950-е годы, запечатлено это чудо советского автопрома: блестящий ГАЗ-М20 выставлен в показательном зале на территории Апраксина двора.

Обтекаемые формы, навеянные, как считается, американским дизайном, зеркальный хром и чистые линии создавали мощный визуальный эффект.

Автомобиль как политический лозунг

Экспозиция в торговом центре имела глубокий подтекст. Витрина с «Победой» на Апраксине служила прямым сигналом советского государства своим гражданам:

“вот, смотрите, мы можем!”.

Автомобиль становился символом — символом послевоенной победы, простоты конструкции и, что немаловажно, доступности — хотя и весьма условной — для высокопоставленных руководителей и официальных такси.

Всего было выпущено 241 497 автомобилей этой модели, включая 37 492 такси и довольно редкие 14 222 кабриолета.

Несмотря на кажущуюся массовость, обладание личным автомобилем оставалось уделом немногих, что лишь усиливало символическую ценность выставочного образца.

Контраст эпох на Апраксином Дворе

Размещение ультрасовременной для своего времени машины рядом с историческими корпусами Апраксина двора создавало поразительный контраст.

Старинный рынок, переживший невзгоды блокады, теперь представлял новейшие достижения индустрии.

Этот автомобиль представлял собой идеализированный образ будущего, выставляемый на всеобщее обозрение прямо среди рядов, где продавались товары повседневного спроса.

«Победа» в витрине — это больше, чем машина; это материализованное обещание лучшей жизни, достигнутое благодаря победе и индустриальной мощи.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала Городовой.