Только 3 осталось: что скрывают два исчезнувших Ржевских моста Петербурга

Первые два Ржевских моста Петербурга давно ушли в небытие, их названия утрачены — в отличие от следующих трёх, сохранивших связь с местом и временем.

Эти мосты были частью старинного района Пороховые-Ржевка, связанного с рекой Ржевкой.

После переноса Пороховского кладбища в 1970 году первые два моста исчезли, стертые с карты города — как отмечают историки, это символ утраты и обновления городской среды.

3-й Ржевский мост — пешеходная связь с историей

Рядом с Ковалевской улицей расположился 3-й Ржевский мост — одно из немногих сохранившихся сооружений с таким названием.

Этот пешеходный мост стал продолжением Ковалевской улицы и служит напоминанием о временах, когда район Пороховые-Ржевка находился за городской чертой.

«В 1988–1990 годах инженер Фельдман спроектировал перестройку моста в однопролётный металлический мост балочно-разрезной системы,» — говорится в краеведческих источниках.

Его длина — чуть менее 15 метров, ширина — 2,25 метра, а металлическая конструкция гораздо прочнее прежних деревянных оснований.

4-й Ржевский мост — железобетонная современность

На пересечении улицы Красина и Рябовского шоссе стоит 4-й Ржевский мост через Горелый ручей. Он выполнен из железобетона и имеет однопролётную балочно-разрезную систему, длина переправы — 7,1 метра, а ширина достигает уже почти 33 метров.

Особенность моста — его наклонный угол в 56°.

«Покрытие пешеходной части — асфальтобетон, а перила сделаны из сварных металлических элементов с простым рисунком», — отмечают специалисты по инженерному строительству.

5-й Ржевский мост — металлический пешеходный гигант

Самый большой из сохранившихся Ржевских мостов — 5-й, пятипролётный металлический пешеходный мост через Горелый ручей в Красногвардейском районе. Его длина — свыше 60 метров, ширина — 3,6 метра.

Мост имеет ортотропную плиту, а конструкция состоит из металлических сварных двутавровых балок.

В 1981–1982 годах по проекту инженера В.И. Фельдмана его полностью перестроили — с деревянного на металлический, сохранив при этом простое, но надежное перильное ограждение.

По словам краеведов, на этом месте мост существует с 1960-х годов и прошел несколько этапов ремонта и реконструкции.

Географический контекст и дополнения

Горелый ручей — правый приток реки Луппы — течет на северо-востоке Санкт-Петербурга и является связующим звеном для нескольких Ржевских мостов.

Река и ручей знакомы местным жителям с XVIII века, а их названия связаны с внешними признаками, например — тёмным цветом воды.

По дороге к мостам можно встретить и другие исторические объекты — Адреевский мост и Ржевский хлебокомбинат, которые также являются элементами локального культурного ландшафта.

Таким образом, Ржевские мосты Петербурга — не просто инженерные сооружения, а часть городской истории, наглядно демонстрирующая эволюцию района и изменения городской инфраструктуры через более чем столетие.