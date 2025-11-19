Вопрос для петербургских знатоков: кто мечтал снять строительные леса со Спаса на Крови 20 лет и почему

В театральном мире существует правило, подобное закону А.П. Чехова: если в первом акте висит ружье, оно непременно должно выстрелить к третьему.

Эта мудрость обосновывает принцип «краткость — сестра таланта», призывая избавляться от несущественных деталей. Однако история имеет свои, куда более драматичные сценарии.

Подобно тому, как многочисленные покушения на императора Александра II предрекали его гибель, так и «невыстрелившее ружье» в истории может стать ключом к пониманию более глубоких процессов.

Жертва и наследие: Рождение храма

Жизнь Александра II, отмеченная чередой покушений, трагически оборвалась 1 марта 1881 года по старому стилю. Уже на следующий день Александр III поставил задачу увековечить память о случившемся.

Традиционным решением стала бы часовня, но император пожелал видеть на месте трагедии Храм. Пока велось проектирование, оперативно возвели часовню, простоявшую около двух лет до переноса на Конюшенную площадь.

В 1883 году началось строительство Храма Спаса на Крови, но выбор проекта занял немало времени — лишь третье предложение получило одобрение.

«Целесообразность» как щит: спасение от разборки

Строительство затянулось на долгие 24 года, и в 1907 году величественное сооружение было готово. Однако его судьба висела на волоске. В 1930 году Президиум ВЦИК принял решение о закрытии Храма, передав вопрос о его дальнейшей участи городу.

В 1931 году было принято, казалось бы, окончательное решение: «объект целесообразно разобрать». Именно это уклончивое «целесообразно» — не означающее прямого приказа к немедленной разборке — стало неожиданным спасением.

Храм-призрак: испытания войной и миром

Решение о разборке было отложено, и в 1938 году комиссия вновь постановила демонтировать Храм. Однако время шло, и к началу войны работы не начались. Великая Отечественная война превратила его в овощехранилище и даже морг.

В здание попало несколько немецких снарядов, но процесс его демонтажа так и не был инициирован. После войны Храм занимали различные организации, в том числе оперный театр для хранения декораций.

Удивительно, но лишь в 1961 году внутри обнаружили неразорвавшийся снаряд, который был обезврежен.

Снятие лесов

Храм, казалось, просто существовал, пока в 1980-х годах не началась его масштабная реконструкция.

Надо сказать, что еще в 1970-х были выполнены инженерные и общестроительные работы, проведена большая работа по подготовке к реставрации внутреннего убранства.

Интересно, что еще в середине 1980-х годов в народе циркулировали слухи о пророчестве: советская власть продержится до тех пор, пока вокруг Спаса на Крови стоят леса.

И вот, в 1986 году в песне Александра Розенбаума «Налетела грусть» появляются строки:

«Хочу придать домам знакомый с детства вид. // Мечтаю снять леса со Спаса на Крови».

Настоящие леса были убраны лишь в 1991 году, ознаменовав новую главу в жизни одного из самых знаковых сооружений Санкт-Петербурга. Однако, первый этап реконструкции закончился только в 1997 году.

Только тогда музей-памятник «Спас на крови» открылся для посетителей.