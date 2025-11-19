Шесть хитростей «Сапсана» для петербуржцев: как сэкономить и получить больше

Скоростной поезд «Сапсан», соединяющий две столицы, стал неотъемлемой частью путешествий по России.

Однако, несмотря на его популярность, многие пассажиры до сих пор не знают обо всех преимуществах и хитростях, которые делают поездку более комфортной и выгодной.

РЖД не всегда афиширует все доступные опции, но опытные путешественники уже давно ими пользуются.

Как сэкономить и получить больше

В экономклассе «Сапсана» количество розеток может показаться недостаточным, а цены в выходные и праздники растут стремительно. Однако, существуют «возрастные» скидки, достигающие 70 %.

Помимо этого, пассажиры делятся полезными советами, которые помогут сделать поездку максимально выгодной и приятной.

Двойная выгода при покупке билетов туда-обратно. Если оформить билеты сразу в обе стороны, общая стоимость поездки снизится на 10 %.

Важно учитывать, что данное предложение не суммируется с другими скидками, такими как «Детский», Junior, Senior и аналогичными.

Баллы РЖД и бесплатный кипяток. Полную стоимость билета в экономклассе можно оплатить накопленными баллами РЖД, даже в периоды повышенного спроса.

Питание, включенное в тариф, а также услуги вагона-бистро, эконом- и бизнес-класса требуют дополнительной оплаты. Тем, кто желает сэкономить на напитках, стоит взять с собой пакетики чая или кофе, так как кипяток и сахар предоставляются бесплатно.

Неоднозначность столиков. Места у столиков, которые, казалось бы, идеальны для работы или любования пейзажами, могут оказаться не такими уж комфортными.

Ноги соседей могут создавать неудобства, и на протяжении четырехчасовой поездки существует риск случайно наступить на чужие ботинки.

Секреты скоростного поезда: от двойных скидок до бесплатных чая и кофе

Заказ еды через мультимедийный портал. Встроенный в «Сапсан» информационно-развлекательный портал полезен не только для просмотра фильмов и прослушивания музыки.

Через него можно удобно заказать еду из вагона-бистро прямо к своему месту. Для этого достаточно подключиться по Wi-Fi и авторизоваться, используя данные своего билета.

Выгодный билет в вагон-бистро. В некоторых случаях приобретение билета в вагон-бистро, включающего 2000 рублей на еду и напитки, оказывается более выгодным, чем покупка билета в экономкласс.

Это особенно актуально, если планируется полноценный обед в поезде.

Подарок именинникам. РЖД предоставляет пассажирам-именинникам скидку 30 % за 7 дней до дня рождения и в течение 7 дней после. При этом скидка распространяется и на троих друзей, если билеты оформляются одновременно.

«Сапсан»: не только скорость, но и умные решения для пассажиров

Эти, казалось бы, мелочи, могут существенно повлиять на опыт поездки в «Сапсане», делая ее более приятной и экономичной. Знание этих тонкостей позволяет извлечь максимум пользы из каждой поездки на скоростном поезде.