Все новости / Александр Розенбаум

Александр Розенбаум

Город
Не захотел ассоциироваться с разрухой: Розенбаум отказался быть кандидатом на звание «Почетный гражданин Петербурга»
Известный певец и композитор Александр Розенбаум отказался от звания «Почетный гражданин Санкт-Петербурга», присуждаемого за вклад в культуру, науку, экономику города.
20 апр 2022 14:21
Политика
Зеленский высказался против запрета в Украине фильмов с российскими актерами
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал в эфире телеканала ICTV запрет Минкульта страны на демонстрацию фильмов с российскими актерами, находящимися под санкциями Киева. Подробности сообщает РИА Новости.
19 окт 2021 14:37
Политика
Украинские радикалы начали «охоту» на рэпера Басту
Украинские националисты объявили «охоту» на российского рэпера Басту, также известного как Василий Вакуленко. Они пообещали награду тем, кто предоставит любые сведения о местонахождении артиста, пишет «телеканал 360».
05 май 2021 12:55
Шоу-бизнес
Александр Розенбаум откроет юбилейный тур большим концертом в Петербурге
В честь своего 65-летия Александр Розенбаум подготовил праздничную концертную программу «Я — диез на нотном стане». Свой гастрольный тур артист по традиции откроет в родном Петербурге на сцене БКЗ
05 сен 2016 18:50
Шоу-бизнес
Фестивальный уик-энд: на свежий воздух за едой, музыкой и кино 23 и 24 июля
Если верить синоптикам, выходные обещают быть тёплыми и без дождя, а значит, самое время отправиться на фестивали, благо в городе их пройдет множество. Гастрономические, музыкальные, тематические,
22 июл 2016 18:05
Автоновости
В День ВМФ движение возле Дворцовой площади перекроют
Транспортные средства не смогут въехать на Миллионную улицу по направлению к Дворцовой площади в день празднования Дня Военно-Морского Флота. Ограничения движения транспортных средств состоится с
22 июл 2016 11:28
Город
В день ВМФ на Дворцовой площади пройдёт праздничный бесплатный концерт
В этом году исполняется 320 лет Военно-Морскому Флоту Российской Федерации. В честь такого значимого события на центральной площади Санкт-Петербурга пройдёт концерт «Синяя вечность», хедлайнерами
19 июл 2016 14:13
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