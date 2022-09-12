Артисту вот-вот исполнится 71 год.
Въедливая журналистка не дала своему гостю расслабиться перед камерами.
Теплые отношения между коллегами прошли испытания на прочность.
Продать Отечество певец не готов ни за какие деньги.
Певец гордится, что все свои песни поет «вживую».
Певец отметил, что настроение у публики сегодня особенное.
Известный певец и композитор Александр Розенбаум отказался от звания «Почетный гражданин Санкт-Петербурга», присуждаемого за вклад в культуру, науку, экономику города.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал в эфире телеканала ICTV запрет Минкульта страны на демонстрацию фильмов с российскими актерами, находящимися под санкциями Киева. Подробности сообщает РИА Новости.
Украинские националисты объявили «охоту» на российского рэпера Басту, также известного как Василий Вакуленко. Они пообещали награду тем, кто предоставит любые сведения о местонахождении артиста, пишет «телеканал 360».
Леонид Агутин признался, что солист «Любэ» плохо выглядит по его вине.
Музыканты до сих пор поддерживают дружеские отношения.
Леонид Агутин пролил свет на состояние здоровья коллеги.
Теледива перечислила всех, кто был вместе с Львом Лещенко на одном мероприятии.
Здоровье исполнителя под угрозой?
Возвращение запланировано на 20 число
Певец дал свой первый концерт после постановки на поправку
В честь своего 65-летия Александр Розенбаум подготовил праздничную концертную программу «Я — диез на нотном стане». Свой гастрольный тур артист по традиции откроет в родном Петербурге на сцене БКЗ
Если верить синоптикам, выходные обещают быть тёплыми и без дождя, а значит, самое время отправиться на фестивали, благо в городе их пройдет множество. Гастрономические, музыкальные, тематические,
Транспортные средства не смогут въехать на Миллионную улицу по направлению к Дворцовой площади в день празднования Дня Военно-Морского Флота. Ограничения движения транспортных средств состоится с
В этом году исполняется 320 лет Военно-Морскому Флоту Российской Федерации. В честь такого значимого события на центральной площади Санкт-Петербурга пройдёт концерт «Синяя вечность», хедлайнерами