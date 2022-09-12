Александр Розенбаум

Фестивальный уик-энд: на свежий воздух за едой, музыкой и кино 23 и 24 июля

Если верить синоптикам, выходные обещают быть тёплыми и без дождя, а значит, самое время отправиться на фестивали, благо в городе их пройдет множество. Гастрономические, музыкальные, тематические,