Подвал, о котором не знают даже искусствоведы: в этом жилом доме Петербурга есть свой музей в подвале

Толстовский дом — не просто архитектурная легенда Петербурга, а настоящий живой организм, где каждый метр дышит историей. Его парадные, дворы и крыши известны многим, но далеко не все знают, что под домом скрывается уникальное пространство — музей, созданный самими жильцами.
В подвале, куда когда-то стекались коммунальные трубы и хранился мусор, теперь — выставка старинных предметов. Жильцы за свой счёт очистили помещение, восстановили кирпичные своды и собрали коллекцию, которая рассказывает о жизни дома и его обитателей.
В прихожей музея — оригинальные таблички с номерами квартир, старые ручки, замки, оконные защёлки и единственный сохранившийся светильник из парадной. Даже белое овальное окно, найденное среди строительного хлама, теперь выглядит как произведение искусства.
В экспозиции — коллекции дореволюционных и советских ёлочных игрушек, чемоданов, утюгов, кофемолок, бидонов и самоваров. На полках стоят старинные телефоны, а рядом выложена кирпичная коллекция с клеймами петербургских заводов XIX века. На стенах — фотографии знаменитостей, связанных с этим местом: Виктора Цоя под аркой Толстовского дома, Александра Розенбаума на фоне фасада у Фонтанки.
Этот музей — не просто собрание вещей. Это дань уважения дому, его истории и людям, которые в нём живут.