Какое образование получил Александр Розенбаум?

По основной специальности Александр Розенбаум — врач, но также он окончил музыкальное училище по классу джазовой аранжировки.

Александр Яковлевич Розенбаум — советский и российский певец, автор-исполнитель, поэт, музыкант, композитор, киноактёр, Народный артист Российской Федерации. По основной специальности — врач, полковник медицинской службы запаса.

Музыкальное образование

Александр Розенбаум начал заниматься музыкой в 5 лет. Он окончил Ленинградскую детскую музыкальную школу №18 по классу фортепиано и скрипки. Сначала его обучала Лариса Яновна Иоффе, затем — Мария Александровна Глушенко.

В музыкальной школе Александр учился без особого энтузиазма, как и многие мальчишки, которых больше привлекали уличные игры. Родители считали музыкальное образование частью общего развития, но ключевую роль в поддержке таланта сыграла бабушка, Анна Артуровна. Она разглядела в внуке нереализованные музыкальные способности и стала его главным вдохновителем.

В 13 лет на Александра произвело сильное впечатление выступление пианиста джазового ансамбля на танцах, куда он попал случайно. После этого он стал усиленно заниматься музыкой, самостоятельно осваивая гитару. Помог ему сосед бабушки — известный гитарист Михаил Минин, который научил Александра азам игры на гитаре.

Позднее Розенбаум окончил вечернее музыкальное училище при Дворце культуры имени С. М. Кирова по классу джазовой аранжировки.

Медицинское образование

В 1968 году после окончания школы Розенбаум поступил в Первый медицинский институт в Ленинграде (сейчас — Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова). Он решил продолжить врачебную династию: его родители — Яков Шмарьевич Розенбаум (уролог) и Софья Семёновна Миляева (акушер-гинеколог) — были студентами-однокурсниками этого института.

На втором курсе Александра исключили из института за неуспеваемость. Из-за плохого зрения его не взяли в армию, и он устроился работать санитаром в больницу. Через год он восстановился в институте, успешно сдал государственные экзамены в 1974 году и получил диплом врача-терапевта. Его специализация — анестезиология и реаниматология.

После окончания института Розенбаум работал врачом на Первой подстанции скорой помощи в Ленинграде. Он посвятил медицине около 6 лет.

Интересные факты

Выбор между профессией и творчеством. После нескольких лет работы врачом Розенбаум стоял перед выбором: продолжить медицинскую карьеру или полностью посвятить себя музыке. В итоге он выбрал творчество, хотя позже признавался, что скучает по работе врача и считает себя прежде всего доктором, а потом уже музыкантом.

Влияние медицины на творчество. Опыт работы в скорой помощи стал источником вдохновения для многих песен Розенбаума. Например, «Песня врача „скорой помощи“» была написана ночью в машине при вынужденной стоянке под разведённым мостом, а «Один день врача „скорой помощи“» и «Ностальгическая» отражают его профессиональный опыт.

Начало песенного творчества. Розенбаум начал писать песни ещё в институте — для капустников, студенческих спектаклей, вокально-инструментальных ансамблей и рок-групп. Уже на первом курсе одна из его песен получила приз зрительских симпатий на Киевском фестивале авторской песни.

Участие в группах. Ещё во время учёбы в медицинском институте Розенбаум стал участником группы «Аргонавты», где выступал в качестве вокалиста, гитариста и клавишника. Позже он работал с коллективами «Адмиралтейство», «Пульс» и был музыкальным руководителем группы «Шестеро молодых».

Таким образом, образование Александра Розенбаума стало фундаментом для двух его главных профессий — врача и музыканта. Медицинский опыт обогатил его творчество, а музыкальное образование легло в основу его композиторского мастерства.

