Сергей Жуков

Ловушка для слизней за 1 минуту: налила варенья — и они исчезают, будто их ветром сдуло, грядки чистые

Пластиковый контейнер, ложка варенья и гранулы от слизней — простая ловушка, которая собирает вредителей эффективнее любых народных средств.