Сергей Жуков

А ведь как дружили.
Группы «Руки вверх!», «Король и шут» и король русского шансона Михаил Круг возглавляют тройку самых популярных отечественных исполнителей по запросам россиян. Статистику за последний год собрали аналитики социальной сети ЯRUS.
4 октября в Санкт-Петербурге вышел новый фильм Евгений Пригожина и Алексея Нагина «Лучшие в аду».
Лидер популярной группы поделился воспоминаниями о бурной молодости.
Исполнители с удовольствием придут к вам в гости, если вы им согласитесь заплатить.
В этом году лето как никогда переполнено выступлениями звезд.
Был бы спрос, а предложение появится.
Успех Басты Григорию Викторовичу повторить не удалось.
Народная артистка СССР навсегда рассталась со сценой из-за досадного промаха.
Певец прислушался к врачам и сократил количество концертов.
Пользователи Интернета уверены, что музыкальный критик специально занижал баллы достойным исполнителям
После этого певица покинула шоу
Звезду 90-х не узнали поклонники
19 ноября в Государственном Кремлевском дворце в честь 25-летия «Муз-ТВ» прошла торжественная церемония вручения премии телеканала
Второй день международного музыкального конкурса «Новая волна – 2021», который получил название «39,8», завершился громкой вечеринкой.
Управление Федеральной антимонопольной службы по Петербургу удовлетворило жалобу ООО «РусТехКом» на действия администрации Кировского района при оформлении документации на сайте
Артист вновь начал отношения с участницей кастинга в группу SEREBRO.
Свежий социологический опрос «Левада-центра» о вдохновляющих персонах показал, что у части аудитории Навальный пользуется большей симпатией, чем Путин.
Певец показал фрагмент своего выступления в далеком 1991 году.
Фронтмен группы «Руки вверх!» рассказал о том, что однажды его чуть не убила поклонница.