Сергей Жуков

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Ловушка для слизней за 1 минуту: налила варенья — и они исчезают, будто их ветром сдуло, грядки чистые Ловушка для слизней за 1 минуту: налила варенья — и они исчезают, будто их ветром сдуло, грядки чистые
Пластиковый контейнер, ложка варенья и гранулы от слизней — простая ловушка, которая собирает вредителей эффективнее любых народных средств.
03 июл 2026 03:04
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