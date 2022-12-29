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Сергей Жуков

Общество
«Руки Вверх!» — лидер по поисковым запросам среди российских исполнителей
 Группы «Руки вверх!», «Король и шут» и король русского шансона Михаил Круг возглавляют тройку самых популярных отечественных исполнителей по запросам россиян. Статистику за последний год собрали аналитики социальной сети ЯRUS. 
27 окт 2022 17:44
Шоу-бизнес Алла Пугачева Григорий Лепс Полина Гагарина Сергей Жуков Любовь Успенская Леонид Агутин Наташа Королева
Не нравится — не слушай: сколько просят звезды за приватное выступление
Исполнители с удовольствием придут к вам в гости, если вы им согласитесь заплатить.
25 июл 2022 21:17
Город
УФАС удовлетворил жалобу «РусТехКом» на действия администрации Кировского района
Управление Федеральной антимонопольной службы по Петербургу удовлетворило жалобу ООО «РусТехКом» на действия администрации Кировского района при оформлении документации на сайте
24 июл 2021 13:07
Эксклюзив
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