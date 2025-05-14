От магических книг до биографии Сергея Жукова: что читают жители Петербурга

Санкт-Петербург всегда считался одним из лидеров среди читающих городов, то есть люди в Северной столицы, несмотря на обилие цифровой информации, предпочитают чаще брать в руки книгу.

В наше время, когда вокруг много информации, бумажные носители дают возможность отвлечься. Так и делают петербуржцы, а также делятся книгами, которые прочитали за последние две недели.

Неожиданные открытия

Так, в петербургской группе в соцсети прошел опрос, что же прочитали горожане за последнее время. Оказалось, что многие просто не находят времени на книгу из-за занятости, но все же есть те, кто выкраивает моменты для чтения.

Неожиданным открытием для петербуржцев стал тот факт, что в школьной программе есть роман Джона Бойна «Мальчик в полосатой пижаме». Одна из подписчиц группы рассказала, что прочитала книгу вместе с ребенком.

«С мелкой, по школьной программе. Тяжело далось, объяснение сути», — объяснила она.

Петербуржцы сошлись во мнении, что тема этой книги весьма сложная, а психика детская, поэтому нужно аккуратное понимание.

Также в арсенале жителей культурной столицы оказались магические книги нашептываний и биография солиста группы «Руки вверх» Сергея Жукова.

Платежки и этикетка на колбасе

Не обошлось и без юмора: в перечне появился рецепт от терапевта, квитанция за квартплату с надеждой на другую сумму в ней.

«Все жду когда за отопление убавится. Но погода не на нашей стороне», — написала петербурженка.

Один из подписчиков рассказал, что изучает состав колбасы и ценники в магазине. В ответ пользователи сети отметили, что это чтиво не для слабонервных.