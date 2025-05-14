Городовой / Общество / От магических книг до биографии Сергея Жукова: что читают жители Петербурга
Эксклюзив
Последние новости
Дагестан — не только горы: стоит ли ехать на море в загадочный край Общество
Все что происходит в тайге, остается в тайге: Лыкова годами скрывала правду о муже-тиране Общество
Крик души по-питерски: как один парень из Петербурга запустил новую необычную традицию и почему она набирает популярность Город
Эти вещи на Руси стоили дороже человеческой жизни: сейчас в голове не укладывается Общество
Москвичи обходят стороной: что не так с Площадью трех вокзалов (мнение жителей столицы) Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Продукты питания Истории
Категории
Общество Спорт

От магических книг до биографии Сергея Жукова: что читают жители Петербурга

Опубликовано: 14 мая 2025 17:32
Книги, люди
От магических книг до биографии Сергея Жукова: что читают жители Петербурга
globallookpress/ Bulkin Sergey; NEWS.RU

Петербуржцы выбирают разные книги и делают неожиданные открытия.

Санкт-Петербург всегда считался одним из лидеров среди читающих городов, то есть люди в Северной столицы, несмотря на обилие цифровой информации, предпочитают чаще брать в руки книгу.

В наше время, когда вокруг много информации, бумажные носители дают возможность отвлечься. Так и делают петербуржцы, а также делятся книгами, которые прочитали за последние две недели.

Неожиданные открытия

Так, в петербургской группе в соцсети прошел опрос, что же прочитали горожане за последнее время. Оказалось, что многие просто не находят времени на книгу из-за занятости, но все же есть те, кто выкраивает моменты для чтения.

Неожиданным открытием для петербуржцев стал тот факт, что в школьной программе есть роман Джона Бойна «Мальчик в полосатой пижаме». Одна из подписчиц группы рассказала, что прочитала книгу вместе с ребенком.

«С мелкой, по школьной программе. Тяжело далось, объяснение сути», — объяснила она.

Петербуржцы сошлись во мнении, что тема этой книги весьма сложная, а психика детская, поэтому нужно аккуратное понимание.

Также в арсенале жителей культурной столицы оказались магические книги нашептываний и биография солиста группы «Руки вверх» Сергея Жукова.

Платежки и этикетка на колбасе

Не обошлось и без юмора: в перечне появился рецепт от терапевта, квитанция за квартплату с надеждой на другую сумму в ней.

«Все жду когда за отопление убавится. Но погода не на нашей стороне», — написала петербурженка.

Один из подписчиков рассказал, что изучает состав колбасы и ценники в магазине. В ответ пользователи сети отметили, что это чтиво не для слабонервных.

Новости по теме
Петербургский «Франкенштейн» покорил Книгу рекордов: что это и откуда взялось Петербургский «Франкенштейн» покорил Книгу рекордов: что это и откуда взялось 26 мая 2025 17:03
Не «Мастер и Маргарита»: какую книгу чаще всего читали в прошлом году петербуржцы Не «Мастер и Маргарита»: какую книгу чаще всего читали в прошлом году петербуржцы 26 мая 2025 16:03
Дом-балкон или чемодан: за что купчинский «гигант» в Петербурге получил признание от Книги рекордов Гиннесса Дом-балкон или чемодан: за что купчинский «гигант» в Петербурге получил признание от Книги рекордов Гиннесса 23 мая 2025 20:02
От запрета книг до свободы вероисповедания: что произошло в истории Петербурга 30 апреля От запрета книг до свободы вероисповедания: что произошло в истории Петербурга 30 апреля 30 апреля 2025 09:06
Работают скульпторы из книги рекордов Гиннесса. Где в Петербурге можно увидеть поезд из песка? Работают скульпторы из книги рекордов Гиннесса. Где в Петербурге можно увидеть поезд из песка? 24 апреля 2025 20:33
Автор:
Юлия Аликова
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще