Метан вместо бензина и тёплые зоны отдыха: Петербург пересаживает такси и автобусы на газ и электричество

Петербургские власти решили всерьез взяться за воздух в городе.

В центре внимания — коммерческий транспорт, который коптит небо каждый день. Такси, каршеринговые машины и коммунальная техника скоро начнут менять свои привычки.

Газ вместо бензина для таксистов

Законодательное собрание Петербурга прорабатывает новые правила игры. Главная цель — пересадить коммерческие авто на газомоторное топливо, рассказал ТАСС председатель заксобрания Александр Бельский.

Речь идет в первую очередь о машинах такси и каршеринга. Для них это еще и выгодно: метан стоит заметно дешевле бензина, а пробег на одном баке у современных газовых машин огромный.

Кстати, по всей России этот тренд только набирает обороты. Потребление газа для транспорта в 2025 году уже выросло до 3,6 миллиарда кубометров.

Государство готово помогать рублем: действует система субсидий, которая покрывает часть затрат на установку газобаллонного оборудования. А к 2035 году Минэнерго планирует довести потребление ГМТ до почти 14 миллиардов кубов.

Суперхаб на Октябрьской набережной

Главная проблема всех владельцев электротранспорта — где заряжаться? 2 сентября эту проблему в Петербурге стало решать чуть проще. На Октябрьской набережной открылся гигантский зарядный хаб «Правобережный».

Это самая крупная точка во всем СНГ. Вот цифры:

22 мощных станции;

80 портов для подключения;

до 1100 машин в сутки (от автобусов до курьерских фургонов).

Водителям больше не нужно мерзнуть на улице с кабелем. Внутри — теплые зоны, бесплатный Wi-Fi и автоматы с едой. Проект частный: инвестор построил его как свой пятый хаб в городе, поверив в спрос.

Александр Беглов привел статистику, от которой хочется открыть окно настежь. Весь автотранспорт города выбрасывает в атмосферу 68% всей грязи.

При этом электрический ответ бензину уже есть: в Питере бегает более 7 тысяч чистых электромобилей и свыше 15 тысяч гибридов. Зарядок пока около 500, но появление таких гигантов, как «Правобережный», должно подтолкнуть бизнес строить их дальше.

Зачем нам это надо?

Если убрать из официальной речи красивые слова об экологии, остается простая арифметика. Для водителя такси перевод на газ окупается меньше чем за год за счет разницы в цене топлива.

Для владельца каршеринга электромобиль — это отсутствие трат на бензин и дешевое ТО.

А для обычного жителя многоэтажки на оживленном проспекте — это возможность утром проснуться без першения в горле. Город медленно, но верно избавляется от дизельного чада маршруток и старых развозных фургонов.

Ранее «Городовой» рассказывал, что Петербург прокатился сквозь сто лет автобусной истории.