Кто должен следить за территорией между забором и дорогой: что говорит закон

Как найти собственника территории между забором и дорогой - вопрос, интересующий многих дачников

Собственники загородного жилья часто задумываются, кто является владельцем земли между дорогой и их забором. На самом деле тут стоит рассмотреть несколько вариантов: территория может принадлежать СНТ, муниципалитету или входить в состав полосы отвода дороги. Кто в такой ситуации должен заниматься обслуживанием участка?

Правило

На территории РФ есть общее правило: владелец загородного жилья станет нести ответственность за тот участок, который обозначен кадастровыми границами, а дорога, кювет или обочина обслуживаются уже дорожными службами.

Но в некоторых случаях собственника жилья могут заставить убирать осадки или мусор, потребовать косить траву на территории за забором. Важно указать, что подобное требование не превратит эту территорию в личную собственность гражданина.

На данный момент нет единой нормы, которая бы указывала, что собственник обязан обслуживать площадь за забором. Этот вопрос обычно обычно регулируется в конкретном муниципалитете.

Кому может принадлежать земля

В первую очередь нужно определить юридические границы территории, так как забор не всегда соответствует кадастровой линии.

Варианты событий:

территория является частью участка, поэтому за благоустройство будет отвечать собственник жилья;

участок относится к муниципалитету, из-за чего ответственность будет возложена на подрядную организацию;

территория является частью СНТ, поэтому следить за ней станет товарищество за счет взносов;

участок относится к полосе отвода дороги, из-за чего владелец автодороги будет заниматься обслуживанием;

участок передан в пользование или аренду, поэтому обязанности перейдут на арендатора.

Чаще всего возникает ситуация, при которой участок за забором относится к муниципальной собственности. Но в этой ситуации владельца дома могут привлечь к выполнению определенных работ. Часть 9 статьи 55.25 Градостроительного кодекса РФ допускает подобную возможность.

Полагаться на устные заявления администрации не следует, так как данные должны закрепляться в предписании или протоколе.

Кто станет нести ответственность

Если откос, обочина, канава или водоотвод относятся к автодороге, то переложить их содержание на владельца дома не получится. В этой ситуации любые работы обязан выполнить владелец дороги, регион, муниципалитет и т.д. Собственник жилья не будет за свой счет восстанавливать покрытие, ремонтировать дорогу или устранять внезапный провал.

Что запрещено делать без согласования:

заниматься расширением забора до края дороги;

делать парковку;

складывать на этой территории песок, дрова и строительные материалы;

вырубать деревья;

пытаться засыпать кювет землей или щебнем;

перекрывать водоотвод.

Что нужно для установления собственника

Для начала нужно запросить выписку ЕГРН на территорию своего участка, что позволит определить точные границы. После этого на сайте муниципалитета потребуется найти правила благоустройства, изучить информацию. Если статус территории так и не прояснился, то вам придется отправить письменный запрос в администрацию.

Если вы заметили мусор, аварийные деревья или неисправный водоотвод, то нужно оповестить об этом муниципальный контроль или администрацию, сообщает stroyday.ru.

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