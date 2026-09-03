Худший сорт картошки за последние годы: 1-2 мелких клубня на куст — низкая урожайность и корявая форма

Сорт картофеля Овация разочаровал огородницу низкой урожайностью и посредственным вкусом. Не стоит слепо доверять рекламным обещаниям.

Картофель выкопан, урожай собран и отсортирован. Самое время подвести итоги и понять, какие сорта показали себя хорошо, а от каких стоит отказаться в следующем сезоне. Автор блога "Белорусские сотки" поделилась своими наблюдениями по итогам года.

По её словам, при выборе картофеля для посадки многие ориентируются на урожайность и неприхотливость, но забывают о важном факторе — адаптации сорта к конкретному региону. Даже разрекламированные новинки могут не оправдать ожиданий, если они не подходят для местных почв и климата.

Сорт Овация: обещания и реальность

В этом сезоне настоящим разочарованием стал новый раннеспелый сорт Овация. Производитель позиционирует его как сверхранний — урожай обещают через 55–65 дней после посадки.

Однако на практике даже к сентябрю под каждым кустом оказалось не более одного-двух клубней среднего размера. Мелких неразвитых клубеньков практически не было, а форма урожая оказалась нехарактерной и неопрятной.

Вкусовые качества тоже не впечатлили — выраженного картофельного вкуса нет, зато клубни варятся очень быстро, буквально за 10–12 минут после закипания, и сильно развариваются. Пожалуй, это единственный плюс, который можно отметить у этого сорта.

Личный опыт автора

Я с энтузиазмом посадила Овацию, надеясь на ранний урожай. Но уже к середине лета стало ясно, что кусты отстают в росте, а под ними почти нет завязей. Я перепроверила полив, подкормки, уход — всё было как у соседних сортов, которые дали нормальный урожай. Когда я выкопала несколько кустов в сентябре, результат был удручающим. Возможно, в других климатических условиях Овация показывает себя лучше, но на моём участке она не оправдала надежд.

Выводы на будущий сезон

Этот случай лишний раз подтверждает: выбирать картофель для посадки нужно не по красивым картинкам, а с учётом региональных особенностей и отзывов огородников из вашей местности. Автор блога советует выделять под эксперименты небольшие грядки, а основную площадь отводить проверенным сортам. Тогда даже если новинка провалится, урожай будет обеспечен за счёт надёжных культур.

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